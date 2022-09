WK wielrennen | Parcours en route - deze uitdaging wacht mannen en vrouwen in Wollongong

De gemiddelde wielerliefhebber kan het parcours van een klassieker of bergetappe in een grote ronde wel dromen, maar de koers in Wollongong vormt toch een soort sprong in het diepe. We weten simpelweg niet zo veel over de Australische wegen en hoe zwaar zijn de klims precies?

De meningen zijn erover verdeeld. Tadej Pogacar gelooft niet dat hij Wout van Aert en Mathieu van der Poel kan lossen, maar wie weet slaagt Annemiek van Vleuten of Demi Vollering er wel in om de concurrentie af te schudden op Mount Keira of Mount Pleasant.

Mount Plesant

Dit zijn namelijk de twee klims die verteerd moeten worden. Mount Keira is met uitschieters tot 15 procent en een gemiddelde stijging van 5 procent de zwaarste van de twee… maar wordt slechts één keer aangedaan omdat deze col geen deel uitmaakt van het plaatselijke circuit eenmaal gearriveerd in Wollongong.

De klim naar de top van Mount Pleasant is slechts 1,1 kilometer lang, maar kent wel een gemiddelde stijging van 7,7 procent. Uitschieters tikken de 14 procent aan. Na de klim volgt een extreem snelle afdaling, wat met name in de finale interessant kan zijn.

Extreem snelle afdaling

De afdaling is extreem snel, de tocht richting finish dus ook. En dat terwijl de mannen (266 kilometer) en vrouwen (164 kilometer) er tegen die tijd al een lange dag op hebben zitten, met in totaal – 3945 om 2433 meter – ook flink wat afgelegd hoogteverschil.

Het kan dan ook niet anders of het peloton en de diverse toppers in het bijzonder zorgen voor een fraaie koers.

