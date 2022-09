Jens Verbrugghe, de zeventienjarige zoon van Rik Verbrugghe, was voorafgaand aan de tijdrit een van de favorieten voor een medaille in Wollongong. De Belg werd eerder dit jaar tweede bij het nationaal kampioenschap en tweede bij de Europees kampioenschap in Portugal. Hij komt vanaf volgend seizoen uit voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ.

Volgens Frederik Broché, technisch directeur van de Belgische wielerbond, zat het probleem bij het verzet. "Er stond een verkeerd verzet op zijn fiets. Na het EK is de fiets op onderhoud geweest en klaargemaakt voor het WK. Toen is er een 53-plateau aan de fiets bevestigd, in plaats van het gebruikelijke 52-plateau. Dat is niet volgens de regels", geeft Broché aan bij Sporza.

Ad

Niks gezien bij pre-check

Wereldkampioenschappen Kop over Kop met Michael Boogerd: Hoe belangrijk zijn kruisverbanden in WK-selecties? 38 MINUTEN GELEDEN

"De wielerbond heeft een pre-check gedaan een paar uur voor de wedstrijd, maar daar is niks gevonden. Bovendien heeft ook de UCI het daar niet gezien, want de fiets ging aanvankelijk gewoon door de keuring. Net voor de wedstrijd zagen ze plots het verkeerde verzet en toen moest hij veranderen van fiets."

Verbrugghe werd op een reservefiets uiteindelijk nog 26e, maar daar kan hij niet tevreden mee zijn. "Jens hoopte hier op een WK-medaille, dat valt nu allemaal in duigen." De tijdrit werd uiteindelijk gewonnen door de Brit Joshua Tarling, Hamish McKenzie en Emil Herzog vervolledigden het podium.

WK Wielrennen | Bekijk in samenvatting hoe INEOS-talent Joshua Tarling de wereldtitel verovert

Waar kijk je?

Elke seconde van het WK wielrennen in Australië is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kun je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | Mollema aangevallen door Australische ekster in voorbereiding op WK EEN UUR GELEDEN