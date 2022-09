Volgens de tweevoudig Tourwinnaar is het parcours in Australië niet geaccidenteerd genoeg om de klassieke types als Wout van Aert en Van der Poel te kunnen lossen. “Ja, dat is schier onmogelijk, maar je kan ze wel moe maken na bijna 300 kilometer.”

“En dan nog heb ik een topdag nodig om van ze te kunnen winnen.” Pogacar liet in Canada al zien dat hij Van Aert na een slopende koers kan verslaan in de sprint. De Sloveen schreef de GP de Montréal op zijn naam.

Andere boeg

Tijdens het wereldkampioenschap krijgt de klimmer echter te maken met een aantal sterke blokken. “Belgie, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittanie zijn een aantal sterke landen en het is zeker niet aan ons om de koers te dragen. Die ploegen gaan meer op veilig spelen, maar wij moeten het over een andere boeg gooien.”

Pogacar liet tijdens de tijdrit van afgelopen zondag zien dat er nog ruimte voor verbetering is wat betreft zijn vorm. “Het was niet mijn beste tijdrit ooit, maar het was ook zeker niet slecht. Zo’n WK valt niet te vergelijken met een tijdrit in de Tour.”

Waar en wanneer kijk je de wegrit?

De wegwedstrijd bij de mannen is aanstaande zondag live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen op discovery+. Vanaf 02:15 uur kun je genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

