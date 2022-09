Samoa bevat het westelijke deel van de Samoa-eilanden in Oceanië. Het land heeft slechts 200.000 inwoners, iets minder dan de gemeente Almere.

Het team bestond uit drie mannen en drie vrouwen waarvan er niet een in het verleden een uitslag heeft gereden in een wegwedstrijd. Dit was duidelijk te zien tijdens de mixed relay.

Klimmetje

Klimmetje

Op het klimmetje van het parcours werd duidelijk hoe weinig ervaring, met name de vrouwen, hebben met wielrennen op dit niveau. Ogenschijnlijk tergend langzaam gingen ze een voor een naar boven.

Hun gemiddelde snelheid zegt alles. Waar Zwitserland met meer dan vijftig kilometer per uur over de weg raasde, kwam Samoa uit op 32 kilometer per uur in een totaaltijd van 51:45.

De vrouwen hadden 27 minuten en 39 seconden nodig om het parcours van 14,1 kilometer af te leggen. Met deze snelheid zouden zij na een uur 30,6 kilometer hebben afgelegd. Hun plezier was er echter niet minder om. De drie vrouwen kwamen namens het land juichend over de finish.

WK wielrennen | Samoa is hartstikke blij dat finish in zicht komt tijdens ploegentijdrit

