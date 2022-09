Soren Waerenskjold was simpelweg de sterkste renner van de dag. Met zijn 22 jaar en 191 dagen is hij ook de oudste deelnemer en dus ook de snelste. Hij was de eerste, en de enige, renner die vandaag boven de 50 km/u gemiddeld wist te blijven. De tweede Noorse tijdrit titel op het wereldkampioenschap in 24 uur.

De Belg Alec Segaert komt 16 seconden te kort voor de regenboogtrui. Leo Hayter, het broertje van de onfortuinlijke Ethan Hayter, zette vroeg op de dag een snelle tijd neer. Deze bleek uiteindelijk goed genoeg te zijn voor het brons.

Nederlanders

Voor Mick van Dijke was het een dag om snel te vergeten. De benen vielen tegen, ondanks een goed verlopen voorbereiding, en toen hij ook nog eens te maken kreeg met een lekke band was het duidelijk dat vandaag niet voor de Nederlander zou zijn. Na de rit sprak Eurosport met hem . Axel van der Tuuk finisht uiteindelijk buiten de top-20.

