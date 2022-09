Annemiek van Vleuten had een plan en een doel voor dit wereldkampioenschap in Wollongong. Van dat plan bleef niks meer over, maar toch was het doel behaald: de regenboogtrui in ontvangst nemen op het podium.

Alles voor Annemiek

Vol trots staat 's werelds beste renster dan ook op het podium. De Giro, de Tour, De Vuelta en nu ook het wereldkampioenschap. Alles is voor Annemiek.

Een gebroken elleboog, het verkeerde snelpak , een dienende rol voor Vos. Niks weerhoudt Van Vleuten van de winst.

Laatste seizoen

Volgend seizoen is het laatste professionele wielerseizoen van Van Vleuten. Dat ze die nu mag gaan rijden met de regenboogtrui om haar schouders is een droom die uitkomt. Een droom waar ze hard voor heeft moeten werken en die ze op de één of andere manier nog waar heeft weten te maken ook. Met een gebroken elleboog. Met een aanval in de laatste kilometer. Met een knechtende rol. Annemiek van Vleuten: wereldkampioen wegwielrennen.

