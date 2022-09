Tobias Foss zat vol ongeloof op de hotseat. Met trillende handen keek hij naar de tijden van Küng, Evenepoel en Ganna. De Noor kwam naar Australië met de hoop op een top-10 notering, maar gaat naar huis met de regenboogtrui.\

Net niet

Ad

Stefan Küng leek lang onderweg te zijn naar de wereldtitel, maar de Zwitser kwam slechts drie seconden te kort. Remco Evenepoel leek wat conservatief te starten en daardoor onderweg kansloos, maar deelde zijn tijdrit dus perfect. De Belg was uiteindelijk slechts negen seconden langzamer dan Foss.

Wereldkampioenschappen WK Wielrennen | Van Dijk verrast zichzelf met derde wereldtitel tijdrijden 5 UUR GELEDEN

Pech

Filippo Ganna was de topfavoriet van velen. Zo'n 40 minuten een hoog vermogen trappen is normaal wel voor de Italiaan weggelegd. Zo begon hij ook, maar ergens tussen het eerste en tweede meetpunt stortte de Italiaan volledig in. Uiteindelijk eindigde hij als zevende. Eén plekje achter Tadej Pogacar.

Ethan Hayter leek ook lang op weg te zijn naar een podiumplaats, maar de Brit kende materiaalpech. Normaal verliest een renner zo'n 30 seconden met een fietswissel. De Brit was uiteindelijk 40 seconden langzamer dan Foss en dus 31 seconden langzamer dan Evenepoel. Wat als telt niet in sport, maar...

Nederlanders

Bauke Mollema had niet zijn beste dag op de fiets ooit en eindigde als 25e. Daan Hoole was drie seconden sneller dan zijn ploeggenoot en is de nummer 23 van de dag.

WAAR KIJK JE?

Elke seconde van het WK Wielrennen in Australie is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+. Een week lang kan je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wereldkampioenschappen WK Wielrennen | Dit zijn de starttijden van de kanshebbers op het WK tijdrijden 21 UUR GELEDEN