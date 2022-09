Van der Poel stapte tijdens de wegrit op het WK in Wollongong al na dertig kilometer af, omdat hij een helse nacht achter de rug had. De Nederlandse troef was mentaal gebroken, al hadden op dat moment lang niet al zijn ploeggenoten weet van wat zich had afgespeeld.

Bizar genoeg was Van der Poel namelijk gearresteerd geweest en had hij eventjes in de cel gezeten, omdat hij het recht in eigen hand had genomen. Dat rekent de rechter hem nu ook kwalijk. Van der Poel voelde zich flink gestoord door kinderen die op de deur van zijn hotelkamer klopten.

Geduwd

Hij wilde graag met rust gelaten worden en slapen. Toen dit niet gebeurde, besloot hij in zijn boosheid om twee duwen uit te delen. Eentje aan het ene meisje (13), eentje aan het andere meisje (14). Goed voor omgerekend twee keer 500 en dus in totaal 1000 euro boete, besloot de rechter maandag.

De verklaring van Van der Poel dat hij niemand had aangeraakt, maakte geen indruk. Eerder kwam naar buiten dat de renner vanwege een lichte verkoudheid niet op de verdieping met andere teamleden sliep, maar elders een kamer deelde met zijn vriendin. Op zich niets raars, maar hij kwam daarna wel individueel in een vervelende situatie terecht.

Receptie bellen

Een situatie die had kunnen worden afgedaan door de beveiliging of receptie van het hotel te bellen, zo vindt de rechter. Of door andere teamleden van de Nederlandse equipe in te schakelen. Dat gebeurde nu niet, met een compleet mislukt WK als gevolg. Buiten Van der Poels schuld om ging het in de mixed relay ook al mis, met materiaalpech bij Bauke Mollema en een pittige valpartij voor Annemiek van Vleuten.

Op verzoek van Van der Poels advocaat werd de zaak een dag eerder behandeld, zodat hij ‘gewoon’ in het vliegtuig terug naar Nederland kon plaatsnemen. Het kamp-Van der Poel is het oneens met de zienswijze van de rechter en gaat waarschijnlijk nog in beroep, maar het belangrijkste is dat hij zijn paspoort terug heeft en Australië kan verlaten.

