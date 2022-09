Fedorov ging er in Australie vandoor met zijn medevluchter Mathias Vacek uit Tsjechië. De twee bleven het overgebleven peloton knap voor en in de eindsprint bleek de Kazach veruit de sterkste.

Het is de grootste overwinning uit de carrière van de 22-jarige Fedorov, maar de renner rijdt wel al twee jaar op het hoogste niveau voor Astana. Dit jaar werd hij door zijn ploeg bovendien geselecteerd voor de Vuelta a España.

Ad

WK wielrennen | Kazach Yevgeniy Fedorov pakt goud bij de beloften, Olav Kooij vijfde

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | Kazach Yevgeniy Fedorov pakt goud bij de beloften, Olav Kooij vijfde 5 UUR GELEDEN

Top 20

In die Vuelta viel Fedorov niet vaak op, maar wel reed hij zichzelf twee keer de top twintig in. Met als beste resultaat een 13e plaats in de door Kaden Groves gewonnen sprint naar Cabo de Gata.

De Astana-renner is dus rap aan de meet, maar kan ook wel degelijk een heuvel overleven. Het parcours in Wollongong was met tien keer de pittige Mount Pleasant allesbehalve vlak.

Opleidingsploeg Astana

Fedorov begon zijn carriere net als veel Kazachen bij de opleidingsploeg van Astana, Vino-Astana Motors. Bij de junioren werd hij meerdere keren nationaal kampioen in de tijdrit en op de weg.

In 2021 wordt Fedorov door algemeen manager Vinokoerov beloond met een contract in de World Tour. Zijn beste resultaat in de lichtblauw-gele kleuren is vooralsnog het nationale kampioenschap bij de elite.

Diskwalificatie Ronde van Vlaanderen

Bij de echte wielerkenners deed de naam van Fedorov misschien wel een belletje rinkelen. In de openingsfase van de Ronde van Vlaanderen in 2021 werd de Kazach gediskwalificeerd nadat hij het aan de stok kreeg met de Belg Otto Vergaerde.

In de strijd om de vroege vlucht knijpt Fedorov in de remmen, waardoor Vergaerde bijna ten val komt. De Belg reageert vervolgens met een fikse schouderduw. Beide renners werden uit de koers gehaald.

Nog geen contract

Opvallend genoeg heeft de kersvers wereldkampioen bij de beloften nog geen contract voor volgend jaar. De kans is echter groot dat Astana Qazaqstan Team na zijn prestaties in Australië alsnog over de brug komt met een nieuwe verbintenis.

WK Wielrennen | Wereldkampioen Fedorov met privévertaler Vinokoerov - "Dit was mijn laatste kans"

Waar kijk je?

Elke seconde van het WK wielrennen in Australië is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kun je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | "We moeten niet alle scenario's uitdenken" - Marianne Vos vertrouwt op haar topvorm 2 UUR GELEDEN