De Nederlandse ploeg kwam voor de valpartij van Van Vleuten al pech tegen. Bauke Mollema reed tegen een meeuw op , waardoor zijn ketting eraf schoot. Dat was opvallend genoeg niet zijn eerste aanvaring deze week met een vogel. Tijdens zijn training werd hij net als Remco Evenepoel aangevallen door een wilde ekster

Toen Daan Hoole en Mathieu van der Poel over de streep kwamen, was het de beurt aan de vrouwen. Daar sloeg meteen het noodlot toe. Een mechanisch defect, waarvan

, zorgde ervoor dat Van Vleuten hard viel. Ploeggenote Ellen van Dijk kon haar net ontwijken. De fiets was na de val wel total loss

Van Vleuten probeerde op te staan, maar was zichtbaar gehavend aan haar rechterkant. Haar wielerpak was opengescheurd bij haar rechterelleboog. Ook leek ze pijn te hebben aan haar rechterknie.

Ze werd in een Australisch ziekenhuis onderzocht, waar bleek dat ze een scheurtje in haar elleboog had. Er bleek wel een kleine mogelijkheid te zijn om toch te kunnen starten. Die mogelijkheid lijkt ze met beide handen aan te grijpen getuige haar trainingsrit vanochtend.