Vos zelf kon op de klim Mount Pleasant net niet mee met de allerbesten, waardoor ze telkens in de achtervolging moet en in de finale op achterstand kwam. Haar rol was toen uitgespeeld. Die van Van Vleuten nog lang niet, zo zou blijken.

“Alles bij elkaar opgeteld was het een zware koers. Veel aanvallen, het parcours, de regen… We deden wat we konden. Twee ronden voor het einde zei Annemeik: laten we rijden om terug te keren. In de finale deed ze het helemaal zelf. Ongelooflijk.”

Ad

WK wielrennen | Bekijk vanuit de lucht hoe Van Vleuten zittend beslissende aanval plaatst

Wereldkampioenschappen WK Wielrennen | Stralende Van Vleuten neemt regenboogtrui in ontvangst 31 MINUTEN GELEDEN

Genieten

“Ik zat in de derde groep, Annemiek in groep twee. Ze moest wachten of er nog een kans kwam. Die kwam. En die greep ze. Ongelooflijk. Annemiek heeft dit zo verdiend, ze is zo sterk.”

“Het is ongelooflijk om haar dit te zien doen. Ze geloofde het niet. Wij moesten haar vertellen dat het echt waar is. Ze gaat ongetwijfeld genieten van de regenboogtrui.”

WAAR KIJK JE?

Elke seconde van het WK wielrennen in Australië is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kun je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | “Van Vleuten geloofde het niet, wij moesten het vertellen” - Vos na ontknoping 2 UUR GELEDEN