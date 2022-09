Wegwedstrijd

Nederland wacht al 37 jaar op de opvolger van Joop Zoetemelk. Hij was het die in 1985 als laatste Nederlander de regenboogtrui veroverde. Alle ogen zullen daarom in Wollongong gericht zijn op Mathieu van der Poel, het parcours van 266,9 kilometer lijkt op zijn lijf geschreven.

Volgens Bobbie Traksel is Van der Poel echter niet de enige Nederlander waar we rekening mee moeten houden. “Mathieu is de absolute kopman, maar gezien zijn podium van vorig jaar en zijn sterke voorjaar moet je stellen dat Van Baarle wel een beschermende status verdient.”

De Nederlandse formatie moet in Wollongong bovendien rekening houden met een sterke Belgische formatie. De Zuiderburen hebben met Wout van Aert en Remco Evenepoel twee favorieten voor de zege, maar kunnen dat kopmanschap volgens Jeroen van Belleghem perfect delen.

“Waarom zou je moeten kiezen? Wout kan voor de sprint gaan en Remco moet de aanval kiezen.” De Belgische commentator vreest wel dat Evenepoel aan het eind van zijn Latijn zit. “Het gaat, slechts twee weken na de Vuelta, op de limiet zijn.”

Het parcours in Australië is te zwaar voor de pure sprinters, maar volgens de Eurosport-commentatoren kunnen de sterke sprinters wel eens aan het langste eind trekken. “Laporte en Hayter zijn zeker kanshebbers”, stelt Jan Hermsen. “Dat denk ik ook, maar drie factoren spelen altijd een rol: parcours, het weer, maar vooral hoe hard er gekoerst wordt”, voegt Traksel toe.

De laatste jaren zijn er in de wielerwereld geregeld discussies over de lengte van de wedstrijden. Kortere ritten in grote rondes zorgen doorgaans voor meer spektakel. Bij een wereldkampioenschap ligt dat volgens de mannen toch anders.

“Het WK is een klassieke wedstrijd waarin alle kenmerken van een duursporter samenkomen”, stelt Hermsen. Daar is Van Belleghem het roerend mee eens. “Een WK is een eendagskoers voor specialisten, klassieke types dus die moet altijd meer dan 250 kilometer zijn.”

Het peloton vertrekt zondag 25 september om 02:15 uur Nederlandse tijd in Wollongong. De verwachte finish is rond 09:00 uur.

Prognose

Jan: Christophe Laporte

Jeroen: Dylan van Baarle

Bobbie: Michael Matthews



Tijdrit

Naast de wegwedstrijd wordt er eerst op zondag gestreden in de strijd tegen de klok. Met Daan Hoole en Bauke Mollema hebben de Nederlanders twee ijzers in het vuur. Van Belleghem doet verslag bij de tijdrit, maar tempert de verwachtingen voor ons land.

“Hoewel er 312 tijdritkilometers in de tijdrit zitten lijkt winnen voor Mollema toch echt te veel gevraagd. Hij is zeker in staat om top 5 te rijden en met een topdag misschien top 3, maar winnen gaat niet lukken.”

Tadej Pogacar kondigde deze week aan naast de wegrit ook deel te nemen aan de tijdrit in Wollongong. Van Belleghem denkt dat de Sloveen te kort komt ten opzichte van de echte specialisten. “Je mag hem vooral verwachten in de wegrit, de tijdrit wordt toch een moeilijker verhaal.”

De tijdrit bij de mannen begint zondag 19 september om 05:40 uur Nederlandse tijd. De verwachte finish is rond 09:00 uur.

Prognose

Jeroen: Filippo Ganna

