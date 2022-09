Wegwedstrijd

Elisa Balsamo versloeg vorig jaar in Leuven Marianne Vos en pakte daarmee haar eerste wereldtitel op de weg. Dit jaar zijn de Nederlandse vrouwen klaar voor revanche. Volgens Nick Stöpler zijn er verschillende scenario’s mogelijk voor Nederland.

Ad

“Die eerste klim is een hele pittige, daar gaat Annemiek van Vleuten het zeker proberen, maar dat is wel een ‘long shot’. Na de klim is het nog ruim 120 kilometer, maar als het niet lukt hebben ze altijd nog Marianne Vos die heel lang kan aanhaken en snel is aan de meet.”

Wielrennen WK Wielrennen | Alles wat je moet weten over het WK in Wollongong 12/09/2022 OM 14:17

WK | Balsamo rondt perfect Italiaans ploegenspel af en verslaat Vos voor verrassende wereldtitel

Van Vleuten is in topvorm, de renster van Movistar won dit jaar alle drie de grote rondes, maar volgens commentator Andries Lamain gaat ze in Wollongong niet aan het langste eind trekken. “Ik heb nog even naar het parcours gekeken, maar dit is niet een parcours waar ze per se gaat winnen, ik denk dan eerder aan een type Vos.”

Lamain denkt echter dat een Demi Vollering misschien wel eens de lachende derde kan worden bij Nederland. In de omloop, die zes keer wordt verreden, zit een klim van een kilometer aan acht procent. Volgens Lamain te zwaar voor Vos.

Annemiek van Vleuten Werelkampioen na waanzinnige solo

“Ik denk dat Vollering dat klimmetje eerder gaat overleven dan Vos. Voor Annemiek is het dan weer niet zwaar genoeg. Misschien gaat ze voor een Harrogate-scenario met een solo van meer dan honderd kilometer, maar anders denk ik dat Vollering rapper is in de sprint.”

Volgens Tim de Vries moet Nederland ook oppassen voor de andere landen. “Vooral de Italianen, die hebben meerdere, serieuze ijzers in het vuur. Balsamo kan net zo goed haar tweede op rij pakken en Longo Borghini en Persico zijn ook gevaarlijke rensters.”

De Vries verwacht zelfs dat een thuisrijder misschien wel eens de regenboogtrui in ontvangst mag nemen. “Grace Brown gaat voor eigen volk proberen om van alles en iedereen weg te rijden. Ze hoeft maar een halve seconde aan de aandacht te ontsnappen om weg te zijn en zie haar dan nog maar eens bij te halen.”

Prognose

Nick: Marianne Vos

Andries: Demi Vollering

Tim: Grace Brown

Tijdrit

Naast de wegwedstrijd wordt er vanzelfsprekend door de vrouwen ook gestreden om de wereldtitel in het tijdrijden. Het parcours van 34,2 kilometer is een stuk bochtiger dan de afgelopen jaren en dat is volgens de Eurosport-commentatoren in het voordeel van Annemiek van Vleuten.

“Dat ligt haar velen malen beter dan het rechttoe rechtaan werk”, verklaart De Vries. “Dat maakt Van Vleuten ook direct de grote favoriet voor de winst.” Bovendien is de tijdrit met ruim driehonderd hoogtemeters niet biljartvlak.

WK wielrennen | Van Dijk pakt regenboogtrui dankzij topprestatie in tijdrit

“Vorig jaar was het verschil tussen winnaar Ellen van Dijk en Van Vleuten 24 seconden, op een vlak parcours. Nu is het toch wel een stuk klimmen en wat technischer, daarom gaat Annemiek de trui veroveren”, bevestigt Stöpler.

Het podium lijkt met Van Vleuten, Europees kampioen Reusser en Van Dijk wel vast te liggen. “Daarachter zit gewoon een gigantische kloof”, legt Lamain uit. Stopler is het daarmee eens. “Er gaan geen verrassingen zijn bij de eerste drie, maar de volgorde wordt nog heel spannend.”

Prognose

Nick: Annemiek van Vleuten

Andries: Annemiek van Vleuten

Tim: Annemiek van Vleuten

Waar kijk je?

Elke seconde van het WK Wielrennen in Australie is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kan je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wereldkampioenschappen WK Wielrennen | Voorbeschouwing mannen - Dit verwachten de commentatoren van de tijd- en wegrit 3 UUR GELEDEN