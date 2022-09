Parcours

Het parcours bij de mannenwedstrijd lijkt grotendeels op die van de vrouwen, maar is met zijn 266,9 kilometer wel een stuk langer. Dat betekent dat ook de plaatselijke omloop, met daarin de Mount Pleasant, vaker wordt aangedaan. Twaalf keer rijden de mannen het rondje in Wollongong.

De Mount Pleasant is een korte, maar venijnige klim van 1,1 kilometer lang en een gemiddeld stijgingspercentage van 8,6 procent. Voor aanvang van die omloop beklimmen de renners ook nog Mount Keira, een klim van 7,5 kilometer aan 5,7 procent. De berg lijkt echter de vroeg in de koers te liggen om een echte scherprechter te vormen.

Favorieten

Ons land wacht al 37 jaar op een opvolger van Joop Zoetemelk, die in 1985 als laatste Nederlandse man de wereldtitel binnensleepte. Dit jaar moet het gebeuren en met Mathieu van der Poel hebben we ook direct een topfavoriet aan de start staan.

De oud-wereldkampioen bij de beloften kan de korte en steile Mount Pleasant normaal gesproken perfect aan en wil na de Amstel Gold Race, Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen nu ook graag de wereldtitel aan zijn palmares toevoegen.

Van der Poel wordt in Australië bijgestaan door een sterke ploeg met daarbij Bauke Mollema, Wout Poels, Jan Maas, Taco van der Hoorn, Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn en Dylan van Baarle. Laatstgenoemde kan stiekem ook voor zijn eigen kansen rijden.

De grootste concurrenten voor Van der Poel komen misschien wel van onze zuiderburen. Met Wout van Aert en Remco Evenepoel leveren de Belgen namelijk twee grote kandidaten af in de strijd om de regenboogtrui.

Van Aert liet dit jaar, met zijn prestaties in de Tour de France, wederom zien dat hij op elk parcours kan winnen en Evenepoel is na zijn overwinning in de Vuelta a España misschien wel de beste klimmer op de startlijst. De twee kanonnen laten zich zondag ondersteunen door Jasper Stuyven, Nathan van Hooydonck, Yves Lampaert, Quinten Hermans, Stan de Wulf en Pieter Serry.

Pogacar uit op revanche

Tadej Pogacar was tijdens de afgelopen Tour de France een van de slachtoffers van het talent van Wout van Aert. De Sloveen van UAE Team Emirates is 'Down Under' uit op revanche. De vraag is wel of de Mount Pleasant zwaar genoeg is voor Pogacar om het verschil te maken. Hij bewees in Canada enkele weken geleden echter het ook af te kunnen maken in de sprint.

Een andere renner die liever nog wat zwaardere klimmen had gezien in het parcours is João Almeida. De Portugees bewees prima in vorm te zijn tijdens de Vuelta, getuige zijn vijfde plaats in het eindklassement. Van zijn ploeg moet hij het niet hebben, Almeida krijgt zondag slechts drie luitenanten met zich mee.

Julian Alaphilippe verschijnt na zijn Christophe Laporte en Benoît Cosnefroy ook nog twee andere ijzers in het vuur. Als je twee keer achter elkaar wereldkampioen wordt, dan maakt dat je direct ook een kandidaat voor de hattrick.verschijnt na zijn val in de Vuelta niet in zijn beste vorm, maar de winnaar van 2020 en 2021 mogen we op dit parcours nooit afschrijven. De Fransen hebben metenook nog twee andere ijzers in het vuur.

Het thuisland Australië mag met Michael Matthews, Jai Hindley en Ben O'Connor stiekem hopen op een wereldkampioen van eigen bodem. Vooral voor de sterke sprinter Matthews lijkt het parcours op maat gemaakt. De viervoudig etappewinnaar in de Tour rijdt makkelijk omhoog en heeft aan de meet een vlammend eindschot.

Eerste Afrikaanse wereldkampioen?

Hij verbaasde dit seizoen de gehele wielerwereld met zijn overwinning in Gent-Wevelgem en zijn etappezege in de Giro. Biniam Girmay kan zondag de eerste Afrikaanse wereldkampioen ooit worden. De Eritreër is een sprinter met klimmersbenen en die twee kwaliteiten kunnen zondag nog wel eens van pas komen.

Ethan Hayter is ook iemand die ook zeker op meerdere terreinen perfect uit de voeten kan. De jonge Brit brak dit jaar definitief door met zijn eerste overwinning in de World Tour tijdens de Ronde van Romandië en is een van de Britten die samen met Fred Wright en Ben Turner kan gaan verrassen in dit deelnemersveld.

Als we gaan kijken naar de oud-wereldkampioenen op de startlijst komen we al snel uit bij Peter Sagan. De Slowaak werd in 2015, 2016 en 2017 drie keer op rij wereldkampioen, maar is in de jaren daarna zijn beste vorm wel verloren. Dit jaar wist Sagan eindelijk wel weer eens te winnen, in de derde etappe van de Ronde van Zwitserland versloeg hij Coquard en Kristoff.

Andere namen om rekening mee te houden in Wollongong zijn Andrea Bagioli (Italië), Iván García Cortina (Spanje), Alexey Lutsenko (Kazachstan), Atilla Valter (Hongarije), kersvers wereldkampioen in de tijdrit Tobias Foss (Noorwegen) en SergioHiguita (Colombia).

Eurosport-voorspelling

**** Van Aert

*** Evenepoel, Van der Poel

** Girmay, Pogacar, Matthews

* Wright, Cosnefroy, Van Baarle, Hayter

Karsten Kroon: Mathieu van der Poel

Jeroen Vanbelleghem: Dylan van Baarle

Jan Hermsen: Christophe Laporte

Bobbie Traksel: Michael Matthews

Start & Finish

We kunnen veel spektakel verwacht van start tot finish en dus kun je maar beter op tijd je wekker zetten op zondagochtend. De renners beginnen om 02:15 Nederlandse tijd aan hun strijd om de regenboogtrui. De verwachte finish is gepland rond 09:00 uur.

Waar kijk je?

