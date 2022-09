Parcours

Bij dit relatief nieuwe onderdeel leggen drie mannen en drie vrouwen omstebeurt een 14,1 kilometer lang parcours af. De mannen beginnen de mixed relay en wanneer zij over de streep komen, mogen de vrouwen van start. De twee eindtijden worden daarna samengevoegd om te bepalen wie de wereldtitel in de wacht sleept.

Ad

Tijdens de ploegentijdrit passeren de renners één beklimming. De Dumfries Ave is een puist van 700 meter lang en een gemiddelde stijging van 6,7 procent. Genoeg om de pure hardrijders van hun stuk te brengen?

Wereldkampioenschappen WK Wielrennen | Van Dijk verrast zichzelf met derde wereldtitel tijdrijden 18/09/2022 OM 02:53

Revanche?

Vorig jaar greep de Nederlandse ploeg net naast het goud in Brugge. De Duitsers met daarbij Tony Martin en Lisa Brennauer waren dertien seconden sneller. Italië maakt het podium compleet met kleppers als Elisa Longo Borghini, Edoardo Affini en Filippo Ganna.

WK wielrennen | Zilveren medaille Nederland op gemengde ploegentijdrit

Zwitserland

Het grootste gevaar komt dit jaar waarschijnlijk niet van de Italianen, maar van de Zwitsers. Zij hebben met Stefan Bissegger en Stefan Küng twee absolute mannelijke toppers op het tijdritonderdeel.

Tel daar de Europees kampioen tijdrijden bij de vrouwen, Marlen Reusser, bij op en je hebt misschien wel de topfavoriet te pakken voor de regenboogtrui. Zwitserland kan verder nog een beroep doen op Elena Hartmann, Elise Chabbey, Nicole Koller en Mauro Schmid.

Nederland

Ook de Nederlanders komen met een ijzersterke formatie naar Wollongong. Bij de mannen moeten Mathieu van der Poel, Bauke Mollema en Daan Hoole het werk verrichten. De vrouwen vaardigen Annemiek van Vleuten, Riejanne Markus en kersverse wereldkampioen Ellen van Dijk af.

De zes moeten zeker in staat zijn om de snelste tijd neer te zetten. Bovendien kan er snel iets duidelijk worden over de vorm van de mannen en vrouwen voor de wegwedstrijd van zaterdag en zondag.

WK Wielrennen | Van Dijk verrast zichzelf met derde wereldtitel tijdrijden

Italië

Net als vorig jaar heeft Italië de beschikking over meerdere toppers in de strijd tegen de klok. Bij de vrouwen maken Vittoria Guazzini, Elena Cecchini en Elisa Longo Borghini hun opwachting.

Bovendien zijn Filippo Ganna, Matteo Sobrero en Edoardo Affini bij de mannen alle drie in staat om een tijdrit te winnen in een grote ronde. Al is het de vraag hoe het met de vorm van Ganna gesteld is na zijn teleurstellende zevende plaats tijdens de individuele tijdrit.

Outsiders

De titelverdediger van vorig jaar, Duitsland, is met een significant mindere ploeg afgereisd naar Wollongong. Zij gaan waarschijnlijk geen rol spelen bij het verdelen van de medailles.

Wel moeten we rekening houden met Frankrijk met onder anderen Remi Cavagna en Juliette Labous en met thuisland Australië die de beschikking hebben over bijvoorbeeld Michael Matthews, Luke Durbridge en Georgia Baker.

Starttijden

De mixed relay ploegentijdrit wordt woensdagochtend om 06:23 uur Nederlandse tijd afgetrapt door Tahiti. Titelverdediger Duitsland is om 08:26 uur de laatste ploeg die vanaf het startpodium vertrekt. Om 06:35 uur begint een team van het UCI World Cycling Centre, daaraan doen renners mee van onder andere Zuid-Afrika, Rwanda en Algerije die niet de kans hadden om met hun eigen land deel te nemen.

Blok 1:

06:23 uur: Tahiti

06:27 uur: Nieuw-Caledonië

06:31 uur: Samoa

06:35 uur: UCI World Cycling Centre

07:00 uur: Oekraïne

07:04 uur: Australië

07:08 uur: Oostenrijk

07:12 uur: Spanje

Blok 2:

07:37 uur: Polen

07:41 uur: Frankrijk

07:45 uur: België

07:49 uur: Denemarken

08:14 uur: Zwitserland

08:18 uur: Italië

08:22 uur: Nederland

08:26 uur: Duitsland

Waar kijk je?



Elke seconde van het WK wielrennen in Australië is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kun je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | Parcours en route - deze uitdaging wacht mannen en vrouwen in Wollongong 27 MINUTEN GELEDEN