Na de val van Van Vleuten bij de mixed relay en de onzekerheid over haar fitheid, verschuift de favorietenrol steeds meer naar Vos. De 35-jarige renster gaat op voor haar vierde titel op de weg, nadat ze eerder wereldkampioen werd in 2006, 2012 en 2013.

Wielrennen | Italiaanse Balsamo wereldkampioene, Marianne Vos pakt zilver

Ad

Parcours

Wereldkampioenschappen WK Wielrennen | Van diskwalificatie in de Ronde naar wereldtitel beloften, wie is Yevgeniy Fedorov? 2 UUR GELEDEN

Hoog van de toren blazen, wil ze echter niet in gesprek met CyclingNews. "Wanneer je naar het parcours kijkt, is het voor mij natuurlijk heel interessant. Maar dat geldt voor meer rensters. Er zijn er veel die hierop goed uit de voeten kunnen."

"Er zijn meerdere scenario's en dat maakt het moeilijk om een favoriet te kiezen. In welke ronde de beslissende aanval komt? Ik weet het niet. Niemand kan het weten", vervolgt Vos.



"Ik wil ook niet alle scenario's van tevoren uitdenken. Het wordt in elk geval heel spannend. Ik kijk ernaar uit."

Het is nog onzeker of Van Vleuten aan de start verschijnt. "We zijn erg geschrokken van haar val. Het is fijn dat ze daarna een goede nacht heeft gehad en alweer op de fiets heeft gezeten. We hopen dat ze zaterdag sterk is."

WK wielrennen | Nog meer drama voor oranje! Van Vleuten komt bij start keihard ten val

Kroon op het seizoen

Vos kan in Wollongong de kroon zetten op een goed seizoen. Ze werd wereldkampioen veldrijden, waarna ze op de weg onder andere etappes won in de Giro Donne en de Tour de France Femmes. Vorige maand won ze vier van de zes etappes in de Ronde van Scandinavië.

"Het is fijn om met goede resultaten naar een WK te gaan. Ik heb daarna een hoogtestage gedaan en voel me goed. Ik hoop zaterdag in topvorm aan de start te staan."

Tour of Scandinavia | Marianne Vos wint ook zesde etappe, Uttrup Ludwig pakt eindzege

Waar kijk je?

Elke seconde van het WK wielrennen in Australië is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kun je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wereldkampioenschappen WK Wielrennen | Wereldkampioen Fedorov met privévertaler Vinokoerov - "Dit was mijn laatste kans" 4 UUR GELEDEN