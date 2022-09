Nadat de vroege vlucht was ingerekend, ontstond op het parcours in Wollongong een elitegroep van dertien renners met onder anderen het uiteindelijke podium en Menno Huising. Max van der Meulen ontbrak. Op papier de grootste troef van Nederland was al in de eerste ronde betrokken bij een val. Ook Joshua Tarling, de kersverse wereldkampioen tijdrijden, lag erbij en was direct kansloos.

Smaakmaker

De Portugees Morgado was de smaakmaker van de koers. Op de laatste beklimming van de Mount Pleasant counterde hij de aanval van Huising en ging er in zijn eentje vandoor. Na de top ging Herzog in de achtervolging.

De groep daarachter kon het niet eens worden en zag het tweetal, dat was samengekomen, steeds verder uitlopen. Herzog en Morgado maakten er uiteindelijk een lange sprint van. De Duitser uit de opleidingsploeg van BORA-hansgrohe bleek daarin de snelste. Van Mechelen was de beste van de achtervolgers. Huising moest genoegen nemen met de zesde plaats.

