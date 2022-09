De mixed relay is een bijzonder onderdeel op het WK. De mannen leggen in een drietal een ronde af van 14,1 kilometer waarna de drie vrouwen het figuurlijke stokje overnemen voor exact hetzelfde parcours.

Verhoudingen

Omdat de verhoudingen bij de mannen en vrouwen verschillen, krijg je een bijzonder koersverloop. Het land dat halverwege de snelste tijd klokt, is allerminst zeker van de overwinning. Daarentegen kunnen de vrouwen in het tweede deel ook een mindere tijd van de mannen wegpoetsen.

De landen gingen in vier waves van start. Nederland was als nummer twee van vorig jaar, als een-na-laatste aan de beurt.

Richttijd van Australië

Australië was vanuit de tweede wave het land dat een eerste serieuze richttijd neerzette. Het thuisland klokte 34:25. Het Australische zestal kon lang genieten van de hot seat, maar wist dat het echte geweld vanuit de derde en vierde wave zou komen.

Frankrijk en Denemarken reden onderweg snellere tijden, maar beten zich uiteindelijk stuk op het snelle tweede deel van de Australische vrouwen. België gaf halverwege bij de wissel van de mannen naar de vrouwen al ruim twintig seconden toe en eindigde uiteindelijk als achtste met een tijd van 35:36.

WK wielrennen | Mollema al vroeg in ploegentijdrit getroffen door pech met ketting

Drama voor Nederland

Met Australië aan kop ging de laatste wave van start met Zwitserland, Italië, Nederland en titelverdediger Duitsland. De kansen voor de Nederlandse ploeg waren echter al snel verkeken toen Bauke Mollema kettingproblemen kreeg. De renner van Trek-Segafredo moest van fiets wisselen, waardoor Daan Hoole en Mathieu van der Poel samen verder moesten. Mede hierdoor klokten zij halverwege slechts de zevende tijd, op 40 seconden van Zwitserland dat de snelste mannen aan het vertrek had.

Tot een serieuze inhaalrace van de vrouwen kwam het niet. Vrijwel direct nadat Ellen van Dijk, Riejanne Markus en Annemiek van Vleuten waren vertrokken, kwam de laatste zwaar ten val. Van Dijk en Markus reden samen desondanks een goede tijdrit. Dat Nederland uiteindelijk nog als vijfde finishte met een tijd van 34:39, is gezien de tegenslag een ongekende prestatie.

Zwitserland

De strijd om het goud ging tussen Zwitserland en Italië. Stefan Küng, Stefan Bissegger en Mauro Schmid zetten halverwege de snelste tijd neer. Zij waren tien seconden rapper dan de ietwat tegenvallende Italianen met Filippo Ganna, Edoardo Affini en Matteo Sobrero.

Met Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini en Vittoria Guazzini hadden zij echter een goede ploeg om het gat te dichten. Dit lukte deels. Zeven seconden liepen zij in op Marlen Reusser, Elise Chabbey en Nicole Koller. Het was echter niet voldoende voor goud, dat voor het eerst in de historie van dit onderdeel naar Zwitserland ging met een tijd van 33:47. Italië moest genoegen nemen met zilver.

De sterke vroege rit van Australië werd beloond met brons. Zij waren acht seconden sneller dan Duitsland.

