Al ruim een half jaar werkt staat het leven van Ellen van Dijk in het teken van dit record. De 'powervrouw' heeft het helse uur fantastisch doorstaan.

Ze begon op een tempo van 18,1 seconden per ronde waarmee ze ruim 49.7 kilometer per uur reed. Langzaamaan veranderde dit schema in 18,2 en 18,3 seconden per ronde.

Snel voor op schema

Na de eerste ronde op het velodrome van Grenchen lag Van Dijk al voor op het schema van Lowden.

Het was dus een vraag van wat het nieuwe record ging worden, niet of er een nieuw record ging komen.

Meer pogingen

Met deze poging hoopte Van Dijk niet alleen het record te verbreken, maar ook het record aantrekkelijker te maken voor andere vrouwen om een poging te wagen.

De wereldkampioene tijdrijden heeft de lat nu wel zo hoog neergelegd dat de rensters die het record kunnen breken op één hand te tellen zijn.

