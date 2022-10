Het plan van Ganna was om relatief rustig te beginnen, maar vanaf de eerste ronde had de Italiaan al een voorsprong op Dan Bigham. Deze voorsprong werd groter en groter en hij reed zelfs rondes van 58 en 59 kilometer per uur. Zelfs na 45 minuten.

Met dit record verbreekt hij niet alleen het record van Dan Bigham, maar ook die van Chris Boardman. De Brit reed in 1996 een afstand van 56,375 kilometer, maar dit was in de 'superman-positie'. Deze houding is inmiddels niet meer toegestaan en het leek onmogelijk om het record van Boardman te verbreken. Ganna gaat daar dus ook ruim overheen.

