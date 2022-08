Wielrennen

In 2021 was Cavendish maar liefst vier keer succesvol in de Tour de France. Hij kwam met 34 etappezeges op gelijke hoogte met de legendarische Eddy Merckx. De sprinter is er veel aan gelegen om het record nu alleen in handen te krijgen.

Opgebloeid

Dit jaar kreeg hij echter de kans niet. Quick-Step Alpha Vinyl, de ploeg waar hij na wat magere jaren weer helemaal was opgebloeid, ging voor Fabio Jakobsen als de sprinter van dienst. De Nederlander won uiteindelijk alleen de tweede etappe.

De Belgische formatie kondigde vervolgens aan het contract met Cavendish niet te verlengen. De ploeg verkiest in de grote ronden de klassementsambities van Remco Evenepoel en de sprints van Fabio Jakobsen. Bovendien haalden zij rappe man Tim Merlier al binnen voor volgend jaar. De 37-jarige Brit moet daarom op zoek naar een nieuwe ploeg.

Leeftijd

Hoewel de transfercarrousel al behoorlijk op gang is gekomen, heeft Cavendish nog geen nieuw onderkomen gevonden. En dat is wel te verklaren, is de conclusie bij The Breakaway van Eurosport. "Zijn leeftijd werkt niet in zijn voordeel", denkt Adam Blythe. "Ploegen zien dat ze voor hetzelfde geld dat ze voor Cavendish betalen, misschien wel zes jongere renners kunnen binnenhalen. En dan weet je niet zeker of Cavendish ook daadwerkelijk die 35ste zege gaat halen."

"En dan spelen er natuurlijk nog andere dingen mee. Wie hij is, zijn merk, zijn sponsors… alles speelt mee in zijn waarde. Het is dus heel moeilijk om te zeggen waar hij naartoe gaat. Ik weet ook niet wat ik zou aanraden. Ik kan geen ploeg benoemen die het beste is, ook gezien de steun die hij nodig heeft."

Opsplitsen

Ploegen verdienen de investering terug wanneer Cavendish daadwerkelijk het zo gewenste record pakt, is de algemene gedachte bij The Breakaway. Maar toch is niet elke ploeg geschikt. "Veel World Tour-teams gaan naar de Tour de France voor het klassement. Zij willen hun teams niet opsplitsen en tegelijk voor het klassement als een sprinter gaan", zegt Dan Lloyd.

"En ploegen die bereid zijn om voor een sprinter te gaan, hebben er vaak al een in huis. Je moet dus langzaam de lijst naar beneden afgaan om te bekijken wie er ruimte heeft voor een renner als Marc Cavendish."

Ingewikkelde onderhandelingen

De Franse procontinentale formatie B&B Hotels - KTM is serieus in de markt voor de Britse sprinter. "Ik wil hem graag in de ploeg, maar het is ingewikkeld", geeft ploegleider Jerome Pineau aan in Le Telegramme. "Het onderhandelen is te vergelijken met een voetbalclub die een sterspeler wil binnenhalen. Ik schat onze kansen in op 50 procent."

"Mark is een levende legende. Hij wil niet alleen naar ons komen om af te bouwen. Als hij komt, dan komt hij om te winnen."

