Wielrennen

In het persbericht van UAE Team Emites laat Yates weten veel zin te hebben in het nieuwe hoofdstuk van zijn carrière. Hij spreekt van een team dat hij heeft zien groeien en een kans die niet af te slaan was.

Yates is inmiddels langzaam op leeftijd aan het raken, maar zelf denkt hij dat de topjaren nog moeten komen. Volgens Yates komen zijn beste jaren er nu aan en hij geeft aan ernaar uit te kijken om met andere wereldtoppers het beste team ter wereld te gaan vormen.

Bij Team UAE Emirates wordt Yates vermoedelijk een belangrijke pion voor Tadej Pogacar in de Tour de France. De zwakte van de ploeg werd de afgelopen zomer pijnlijk blootgelegd toen Pogacar bestookt werd met meerdere aanvallen van Jumbo-Visma. In de bergen is Yates in theorie een zeer sterke knecht voor Pogacar.

