Wielrennen

Samen met Kuurne-Brussel-Kuurne vormt de Omloop Het Nieuwsblad namelijk het traditionele openingsweekend van het Vlaamse wielervoorjaar. De rode lantaarn in de laatste koers van het seizoen ervoor is nog niet over de streep of de eerste afteltweets richting de Omloop worden al verstuurd. Er is tegenwoordig zelfs een

dat niks anders doet dan de dagen naar de Vlaamse seizoensouverture af te tellen.

OMLOOP VAN VLAANDEREN

In 1945 organiseerde de Vlaamse krant Het Volk voor het eerst haar eigen koers, de Omloop van Vlaanderen. Het was de krants tegenhanger van de Ronde van Vlaanderen, waarvan de organisatie in handen was van concurrent Het Nieuwsblad

Om verwarring met het wielermonument te voorkomen moest de krant de naam ervan een paar jaar later veranderen in Omloop Het Volk. Sinds zij in 2009 werden overgenomen door de voormalige concurrent, gaat de voorjaarsklassieker door het leven als Omloop Het Nieuwsblad.

VOORBEREIDINGSKOERS?

Zowel de start als de finish van de Omloop liggen in Gent, maar tussendoor moet het peloton een zwaar parcours door de Vlaamse Ardennen afleggen. Door de grote overeenkomsten in het parcours tussen de Omloop en de Ronde, gebruiken veel renners deze koers als voorbereiding op het grote werk later in het voorjaar.

Toch doe je de Omloop tekort door deze alleen als trainingsrit te bestempelen. De renners worden meer dan 200 kilometers getest op elf beklimmingen en krijgen ook meerdere pittige kasseienstroken voor de wielen. De lastige strook De Haaghoek moet zelfs drie keer afgelegd worden. Vele grote namen prijken dan ook op de erelijst, zoals Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Johan Museeuw en de Nederlanders Jan Raas en Jo de Roo.

Onkarakteristiek voor de Omloop eindigde de editie van vorig jaar in een massasprint. Na goed ploegenwerk van Quickstep-Deceuninck kon de Italiaan Davide Ballerini het afmaken. Hij was de rapste in de sprint, gevolgd door de Britse neo-prof Jake Stewart en de Belg Sep Vanmarcke.

OMLOOP HET NIEUWSBLAD VOOR VROUWEN

Sinds 2006 wordt er ook een Omloop het Nieuwsblad voor Vrouwen verreden. Aanvankelijk stond die koers enkele weken na de mannenwedstrijd gepland, maar sinds 2010 is die race naar diezelfde openingszaterdag gehaald.

Anna van der Breggen wint Omloop 2021 Foto: Getty Images

Zoals bij zoveel dameskoersen wordt ook het palmares van de Omloop gedomineerd door Nederlandse rensters. Tien van de 16 edities werden door een Nederlandse gewonnen. Anna van der Breggen zal dit voorjaar haar overwinning niet kunnen opvolgen, want zij hing na afloop van het vorige seizoen haar racefiets aan de wilgen.

