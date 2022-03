Wielrennen

De renner van nu Quick-Step Alpha Vinyl was aan het trainen in Zuid-Spanje, in de buurt van Granada. De nog altijd regerend wereldkampioen maakte waarschijnlijk ook van de mogelijkheid gebruik om een fotoshoot te doen, toen hij bovendien voor andere bezigheden op de foto werd gezet, namelijk door een camerawagen van Google.

De camera-auto’s maken onwijs veel kilometers om al het mogelijke in kaart te brengen voor onder meer navigatie en dan kom je onderweg wel eens wat tegen. Alaphilippe bijvoorbeeld, die op het punt staat om tijdens een klimmetje een mountainbiker in te halen.

Alaphilippe in kaart

Als je een beetje speelt met de beschikbare beelden, kom je verderop nog een aantal renners van Quick-Step tegen. Mocht de mountainbiker ooit willen beweren te zijn ingehaald door Alaphilippe, dan heeft hij bewijs om te kunnen overleggen.

Het in kaart brengen van Alaphilippe dateert trouwens al van mei 2021, toen de Fransman net enkele voorjaarsklassiekers had gereden en vervolgens op trainingskamp was vertrokken om een goede basis te leggen voor het vervolg van het seizoen. Uiteindelijk zou hij in het Vlaamse Leuven opnieuw de regenboogtrui veroveren.

Boonen

Eerder werd Tom Boonen al eens gespot op Google Street View. Ook Boonen stond toentertijd onder contract bij Quick-Step, maar hij droeg op het moment van fotograferen de nationale kampioenstrui van België waardoor dat minder opviel.

