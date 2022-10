Wielrennen

"Wat een coureur", zegt Karsten Kroon over Alejandro Valverde. "Ik weet niet of het de meest sympathieke renner was. Maar als je op je 42ste in je laatste vier koersen nog tweede, derde, vierde en zesde wordt, is dat heel knap."

"Anderen zouden in hun laatste jaren lekker uitbollen en geld verdienen. Maar hij was tot de allerlaatste snik van wereldklasse."

Bewondering voor Nibali

Jeroen Vanbelleghem had juist bewonderende woorden voor Vicenzo Nibali. "Ik had stiekem gehoopt dat hij in de laatste koers nog wat zou laten zien. Je weet het natuurlijk maar nooit, in de afdaling van de Ghisallo bijvoorbeeld. Nu heb ik hem voor de allerlaatste keer zien lossen. Dat deed wel een beetje pijn."

"Ik zag hem altijd graag koersen. Hij was altijd gretig, wilde aanvallen. Ik zie in Italië niet direct een opvolger."

Kroon is het met hem eens. "Het was een hele gevarieerde renner en heeft bovendien alle drie de grote ronden gewonnen. Hij was fysiek heel sterk, maar maakte mentaal het verschil. Op de momenten dat het er echt om ging, was hij op zijn best."

Hermsen prijst Gilbert

Jan Hermsen neemt de tijd om Philippe Gilbert te prijzen, die afscheid nam in Parijs-Tours. "Dat seizoen van hem in 2011 was niet normaal. In twaalf dagen won hij de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik - Bastenaken Luik. Om daarna nog eens geel te pakken in de Tour en Belgisch kampioen te worden."

Presentator Sander Valentijn herinnert zich dit nog. "Wanneer iemand bij ons in de vriendengroep alles wint, spreken wij nog altijd van een Gilbert-jaar."

Lachen om Terpstra

Ook de Nederlandse renners Niki Terpstra en Sebastian Langeveld namen afscheid. "Terpstra heeft er veel meer uitgehaald dan erin zat. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen is echt heel knap", sprak Kroon vol bewondering.

"In eerste instantie werd er in het peloton om hem gelachen. Dan ging hij in de aanval als het peloton juist rust wilde. Het leek alsof hij alleen demarreerde als het peloton rustig reed. Daar zijn ze later wel op terug moeten komen."

Gedroomde winnaar

Bij Langeveld was het juist andersom, weet Hermsen. "Daarvan dachten we in het begin juist dat hij heel veel ging winnen. Een mooie renner dan hij was er niet. Na de winst in Omloop van het Volk was hij de gedroomde winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij heeft er wel het maximale uitgehaald, maar niet de overwinning die hij had willen halen."

Heeft Kroon als ervaringsdeskundige nog een tip voor de afgezwaaide renners, stelt Valentijn de vraag. "Zoek een uitdaging. Ze hebben allemaal veel energie, anders houd je het niet zo lang vol. Ze moeten niet thuis gaan zitten en bier drinken."

