Wielrennen | Alexey Lutsenko deelt beelden van val door windvlaag

Tijdens een training op de tijdritfiets ging het mis. Samen met ploeggenoot Samuele Battistella reed hij de afdaling van de Mount Teide, toen hij plots omver werd geblazen. Beide renners stonden snel weer op. In het ziekenhuis bleek de 29-jarige renner een sleutelbeenbreuk te hebben opgelopen. Inmiddels is hij geopereerd in België.

Sterker terugkomen

De beelden op social media zijn vanaf de fiets van Battistella. Lutsenko schrijft daarbij dat ook vallen bij wielrennen hoort. "Ik baal flink dat ik belangrijke wedstrijden ga missen, maar ik ben er zeker van dat ik sterker terugkom."

Zeker is dat Lutsenko tijdens de voorjaarsklassiekers niet meer in actie komt. Hij richt zich nu op de Tour de France, waarin de Kazach vorig jaar als zevende eindigde in het algemeen klassement.

Aanrijding met auto

De renner van Astana was niet de enige deze week die iets over een valpartij postte op social media. Zo had Max Walscheid een aanrijding met een auto en toonde op Instragram wat er over was gebleven van zijn fiets. "Ik had de pech om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn, maar ik had nogal wat beschermengelen op mijn schouders. Wonder boven wonder heb ik er geen ernstige verwondingen aan over gehouden."

