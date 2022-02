Wielrennen

Het klassiekerseizoen wordt traditiegetrouw afgetrapt met de Omloop het Nieuwsblad. Meestal staan hier meteen veel grote namen aan de start. Tot mei slingeren we door Italië, Frankrijk, België en Nederland heen om uiteindelijk met Luik-Bastenaken-Luik het voorjaar af te sluiten. Dit zijn de data die je alvast met rode stift in je agenda moet zetten:

Data

FEBRUARI

Zaterdag 26-02-2022: Omloop het Nieuwsblad

Zondag 27-02-2022: Kuurne-Brussel-Kuurne



MAART

Zaterdag 05-03-2022: Strade Bianche

Zaterdag 19-03-2022: Milaan- San Remo

Woensdag 23-03-2022: Brugge - De Panne

Vrijdag 25-03-2022: E3 Saxo Bank Classic

Zondag 27-02-2022: Gent-Wevelgem

Woensdag 30-03-2022: Dwars door Vlaanderen



APRIL

Zondag 03-04-2022: De Ronde van Vlaanderen

Zondag 10-04-2022: Amstel Gold Race

Woensdag 13-04-2022: Brabantse Pijl

Zondag 17-04-2022: Parijs-Roubaix

Woensdag 20-04-2022: Waalse Pijl

Zondag 24-04-2022: Luik-Bastenaken-Luik

Het eerste weekend

Als de Omloop het Nieuwsblad wordt verreden, is het wielerseizoen echt begonnen. Mannen die op 3 april goed willen zijn tijdens de Ronde van Vlaanderen zullen hier al hun opwachting maken, want de Omloop is altijd goed vergelijkbaar met Vlaanderens mooiste. De Omloop kent dit jaar een parcours van 204 kilometer met dertien beklimmingen.



Aan het einde van de koers moeten de renners van Muur van Geraardsbergen bedwingen en daarna krijgt het peloton de Bosberg nog voor de kiezen. De winnaar van de Omloop het Nieuwsblad zal dus heuvelop zijn mannetje moeten staan en ook nog genoeg eindschot hebben om het in een sprintje af te maken.



Namen om in de gaten te houden zijn Wout van Aert, Tom Pidcock, Florian Senechal, Jasper Stuyven en Yves Lampaert. Vorig jaar was het Davide Ballerini die de snelste was in een sprint van een nog vrij grote groep. De Italiaan staat dit jaar echter niet op de startlijst.

Een dag later staat de tweede koers alweer op het programma. Het peloton blijft in België en begint aan Kuurne-Brussel-Kuurne. Dit is een veel vlakkere koers die vaak in een sprint beslist wordt. Vorig jaar won Mads Pedersen, die prima in dit plaatje past.



Ook hier behoren Tom Pidcock en Jasper Stuyven tot de favorieten. Vlak ook Sonny Colbrelli niet uit en houd rekening met pure sprinters Fabio Jakobsen, Tim Merlier en Pascal Ackermann. Verder is het interessant om te zien hoe Peter Sagan het gaat doen bij zijn nieuwe ploeg TotalEnergies. Kan de drievoudig wereldkampioen zijn oude vorm terugvinden?

Omloop Het Nieuwsblad | Davide Ballerini wint seizoensopener

Naar Italië

Maart breekt aan en dat betekent dat we richting het zuiden gaan voor de Strade Bianche en Milaan - San Remo. De Strade is een zeer jonge koers, maar heeft nu al veel aanzien binnen het peloton. Het is een schitterend parcours dat over de witte grindwegen richting Siena gaat voor de finish op een loeisteil laatste klimmetje.



Vaak zien de renners er na 184 kilometer, waarvan ongeveer 60 onverhard, uit alsof ze net een pak meel over zich heen gegooid hebben gekregen en dat zorgt voor heroïsche beelden. Vorig jaar was het Mathieu van der Poel die zijn grootse vorm etaleerde in Siena. Op de laatste klim blies de Nederlander Julian Alaphilippe en Egan Bernal weg en kwam solo over de streep op het Piazza del Campo.



Wie de favorieten zijn voor de zestiende editie van Strade Bianche is moeilijk te zeggen, omdat de startlijst nog veel gaten kent. Als een koers echter eindigt in een korte maar steile slotklim, dan kan Julian Alaphilippe nooit ver weg zijn. Vanwege het zware parcours en het pittige einde is de Strade altijd een interessante combinatie van puncheurs en klassementsrenners.



Mannen als Tadej Pogacar, Jakob Fuglsang en Davide Formolo zijn zeker in staat om te winnen in Siena. Of aartsrivalen Mathieu van der Poel en Wout van Aert meedoen, is nog niet duidelijk, maar als ze aan de start staan, zal iedereen met vrees naar de twee grootmachten kijken. Zij wonnen immers de laatste twee edities van deze klassieker.



Twee weken later is Milaan - San Remo aan de beurt. La Primevera is traditiegetrouw een race waar de renners een kleine 300 kilometer rijden, om het vervolgens aan te laten komen op twee klimmetjes in de finale. De Cipressa en de Poggio gelden altijd als scherprechter van Milaan - San Remo en dat zal dit jaar niet anders zijn. Na de twee puistjes is het nog vijf kilometer afdalen naar de streep.

Vorig jaar was Jasper Stuyven de beste, nadat verrassend veel renners de twee klimmetjes overleefden. De Belg geldt dit jaar opnieuw als favoriet om zijn titel te verdedigen. Andere namen zijn Caleb Ewan, die vorig jaar liet zien goed over de Cipressa en Poggio heen te kunnen, Wout van Aert, Sonny Colbrelli, Tom Pidcock en Julian Alaphilippe.

Samenvatting : Mathieu van der Poel wint Strade Bianche 2021

De hoogmis

In maart gaan we via de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen naar het hoogtepunt van het voorjaar. De heilige Vlaamse Wielerweek wordt traditioneel afgesloten met de Ronde van Vlaanderen.



250 kilometer lang koersen over Vlaamse kasseienklimmetjes en korte, steile heuvels met de Oude Kwaremont en de Paterberg in de finale, waar vaak de beslissende breuk wordt geforceerd. Elke klassiekerspecialist wil de hoogmis een keer op zijn naam geschreven hebben en dus is het deelnemersveld vaak ijzersterk.



Vorig jaar liet Mathieu van der Poel zich verrassend aftroeven door Kasper Asgreen in de sprint, wat eens te meer aangeeft wat het loodzware parcours van de Ronde met een renner kan doen. Kasper Asgreen is opnieuw een van de favorieten met Mathieu van der Poel, maar Wout van Aert staat bovenaan de lijstjes. De Ronde van Vlaanderen ontbreekt nog op zijn erelijst en als geboren Vlaming zal dat steken.

Andere grote namen om in de gaten te houden zijn Tom Pidcock, Julian Alaphilippe en Sonny Colbrelli.

Ronde van Vlaanderen | Samenvatting Ronde van Vlaanderne met winst Asgreen

Nederlands enige klassieker

We zijn aanbeland in april en dat betekent dat Limburg zich opmaakt voor de Amstel Gold Race. Een dag lang draaien en keren op een ellenglange stroom aan korte klimmetjes, met als bekendste namen de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg. Al deze klimmen moeten meerdere keren bedwongen worden, voordat er gefnisht wordt in Valkenburg.

Vorig jaar was het Wout van Aert die met een microscopisch verschil Tom Pidcock klopte in de sprint. De Brit zal nog altijd niet zeker zijn dat hij daadwerkelijk werd geklopt, want ook op de fotofinish is er eigenlijk geen verschil waarneembaar. De twee zijn dit jaar opnieuw favoriet samen met Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel. Het is echter nog onzeker of die laatste aan de start zal verschijnen.

Amstel Gold Race 2021 | Samenvatting

De hel van het noorden

De hel van het noorden maakte zijn naam vorig jaar extra goed waar, omdat deze dit keer in het najaar werd verreden en de renners urenlang door barbaarse omstandigheden over de kasseien moesten razen. Dit jaar is Parijs-Roubaix echter weer terug in april en is de kans op een nieuwe regeneditie kleiner.

Dit neemt echter niet weg dat het opnieuw een loodzware wedstrijd gaat worden. Het rijden op kasseien is ongelofelijk zwaar en vergt een speciaal type renner. Meer dan 50 kilometer aan kasseienstroken staan op het programma.

Vorig jaar won Sonny Colbrelli door in het Velodrome Mathieu van der Poel en Florian Vermeersch in de eindsprint te kloppen. De Italiaan is opnieuw outsider, maar uiteraard zijn veldrijders Van Aert en Van der Poel de grote favorieten in dit type wedstrijd. Verder zijn ook Tom Pidcock, Kasper Asgreen, Mads Pedersen en Yves Lampaert gevaarlijke klanten.

Parijs - Roubaix | Sonny Colbrelli wint heroïsche wedstrijd

De oude deken stopt het voorjaar in

Luik-Bastenaken-Luik, ook wel bekend als La Doyenne, sluit het voorjaar af. Met ongeveer 250 kilometer is het een flinke klassieker, die ook nog eens elf beklimmingen in de Ardennen op het programma heeft staan. Het is een koers waar sprinters normaal gesproken kansloos zijn en er vooral gekeken moet worden naar explosieve klimmers.

Bekende scherprechters in LBL zijn de Côte de la Redoute en Roche-aux-Faucons. Dit zijn de plekken waar vaak de beslissing valt, waarna er afgedaald wordt richting Luik. Vorig jaar was Tadej Pogacar daar de snelste van een klein groepje en een jaar eerder was het landgenoot Primoz Roglic die de al juichende Alaphilippe op de streep passeerde.



Dit zijn dezelfde namen die ook dit jaar weer in de gaten gehouden moeten worden. Luik-Bastenaken-Luik is een van de weinige klassiekers waar Van Aert en Van der Poel niet direct tot de topfavorieten behoren. Kijk naast de Slovenen ook naar iemand als David Gaudu, Alejandro Valverde, Michael Woods en Maximilian Schachmann.

Tadej Pogacar wint Luik-Bastenaken-Luik

