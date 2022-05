Philip Roodhooft belegde in Italië een speciale persconferentie voor het nieuws. Hij vindt dit het ideale moment om de stap te maken: "Het is niet evident om elk jaar de UCI ProTeam-ranking te winnen. We zijn nu twee keer op rij de beste, maar dit zorgt ook voor een bepaalde druk."

"Twee jaar geleden was er al een kans om een WorldTour-licentie over te nemen, na het stoppen van CCC, maar toen waren we er nog niet klaar voor. We wilden op een organische manier groeien. We staan nu echter zevende op de UCI Team-ranking, op basis van de laatste twee seizoenen. We voelen dat de tijd rijp is", aldus Roodhooft.

Van der Poel

Het uithangbord van Alpecin-Fenix is natuurlijk Mathieu van der Poel. De Nederlander ziet dat de ploeg straks op het niveau opereert waar het thuishoort: "Het is een belangrijke stap, al zijn we naar mijn idee al van WorldTour-niveau."

Van der Poel denkt dat een WorldTour-licentie de zaak makkelijker gaat maken: "Het is wel eenvoudiger, nu we het ook daadwerkelijk zijn. Bovendien is het voor sommige renners nu ook een kleinere stap om naar Alpecin-Fenix te gaan. Dat is ook een belangrijke factor. We maken nu officieel deel uit van de WorldTour, dat is wel cool.”

