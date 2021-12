Wielrennen

Het kon niet op voor Ganna in 2021. In één seizoen kroonde de ijzersterke tijdrijder zich tot zowel olympisch als wereldkampioen. En passant won hij ook nog even de Europese titel. In een interview met La Gazzetta dello Sport tijdens de Giro d’Onore, het eindejaarsgala van de Italiaanse wielerbond, sprak de olympisch kampioen ronduit over zijn ambities voor komend seizoen.

“Ik heb altijd gedroomd van de Tour, maar met mijn spiermassa is het niet realistisch om te denken aan een eindzege.” De Italiaan richt daarentegen zijn pijlen op de proloog in Kopenhagen, waar hij hoopt zijn eerste gele leiderstrui te bemachtigen. In de Giro slaagde hij afgelopen jaar al in een soortgelijke missie. Destijds mocht hij drie dagen het roze om zijn schouders slaan.

VOORJAARSKLASSIEKERS

Voordat de Tour van start gaat in de Deense hoofdstad heeft Ganna ook al enkele andere eendaagse koersen op het oog. Zo wil hij gaan voor een overwinning in de voorjaarsoverture Milaan-San Remo en hoopt hij kans te maken op de zege in Parijs-Roubaix.

Als succesvol baanwielrenner zou juichend over de streep komen op de wielerbaan van Roubaix hem vertrouwd moeten aanvoelen. Bovendien won hij het monument in 2016 al bij de beloften. Maar hij weet dat het niet gemakkelijk zal zijn: “Als je ziet wat er vorig jaar met Gianni Moscon gebeurde, heb je ook geluk nodig.”

WERELDUURRECORD

Ganna denkt er daarnaast aan om komend jaar een aanval te doen op het werelduurrecord van Victor Campenaerts. Dat wil hij dan niet doen in de ijle lucht op hoogte, maar juist op zeeniveau. “Dan haal ik er meer voldoening uit,” klinkt het zelfverzekerd. D

at vertrouwen is goed te begrijpen, nadat Ganna na de laatste Giro een indrukwekkende test afwerkte. Hij reed een half uur lang tegen een snelheid van 57,5 kilometer per uur. Ruim boven de snelheid waarmee de Belg diens werelduurrecord neerzette. Campenaerts eindigde op 55.089 meter.

Of Ganna ook daadwerkelijk een poging gaat doen komende zomer valt te bezien. “We werken er op dit moment naartoe, maar dan moet wel alles kloppen. Ik wil niks aan het toeval overlaten.”

VIVIANI

Behalve eventuele zeges kijkt Ganna ook naar zijn hernieuwde samenwerking met zijn collega op de baan, Elio Viviani. Die keerde deze winter terug bij Ineos, waar hij dus teamgenoot wordt van zijn jongere landgenoot. “In het voorjaar rijden we veel dezelfde koersen. Het zal mooi zijn om met hem te koersen.”

