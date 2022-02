De derde etappe van Lucena en Otura begon zonder Gazprom-Rusvelo en Human Powered Health, die zich hadden teruggetrokken na coronagevallen.

Ad

Het waren aanvankelijk de Basken die de etappe kleur gaven. Zij waren met drie man vertegenwoordigd in de vroege vlucht. Ibai Azurmendi, Xabier Isasa (beiden Euskatel-Euskadi en Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA) kregen een man uit Granada, Juan Antonio López (Burgos-BH) mee.

Wielrennen Wielrennen | Fabio Jakobsen pakt twee op twee in Ronde van Algarve EEN UUR GELEDEN

YATES

Achter de kopgroep hield UAE-Emirates in dienst van klassementsleider Covi de marge klein. Zij bleven echter een antwoord schuldig, toen Simon Yates in zijn nieuwe shirt van BikeExchange in de tegenaanval ging.

Miguel Ángel López, Mikel Landa, Mauri Vansevenant, Ben O'Connor en Eddie Dunbar vonden wel snel aansluiting met de Brit en gezamenlijk zetten zij de Italiaanse leider verder onder druk.

HERGROEPERING EN VALPARTIJ

Hoewel die al snel geïsoleerd kwam te zitten, kreeg hij een helpende hand van de mannen van Movistar. Zij hadden ook de slag gemist en namen de eenzame Covi mee terug naar voren.

Met de meeste snelle mannen in een achtervolgend peloton, zag INEOS-Grenadiers kans op een zege met Jhonatan Narváez, maar de rappe Ecuadoriaan schoof hard onderuit in een bocht op zo'n drie kilometer van de finish. In zijn val nam hij onder meer ploeggenoot Carlos Rodriguez en de onfortuinlijke Domenico Pozzovivo met zich mee.

SHEFFIELD

Lennard Kämna dacht te kunnen profiteren van de chaos die was ontstaan na de val, maar dat was buiten de talentvolle Magnus Sheffield gerekend. De Amerikaan haalde hem niet alleen vlot bij, maar denderde er meteen op en over.

Hoewel de laatste kilometer nog verraderlijk omhoog liep, hield Sheffield stand en pakte zo zijn eerste profzege. Achter hem won Simon Clarke de sprint van de topfavorieten.

Alessandro Covi behoudt de leiding in het algemeen klassement. Acht seconden achter hem staat Miguel Ángel López tweede, twee tellen voor Clarke, de Belgen Dries Devenyns en Steff Cras en Cristian Rodriguez Martin. Wout Poels is daarachter de beste Nederlander op plek 7.

Wielrennen Giro d'Italia | Arkéa-Samsic bedankt voor wildcard en focust zich op de Tour en Vuelta 5 UUR GELEDEN