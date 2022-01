Wielrennen

Pieters is na het ondergaan van een levensreddende operatie in Spanje en transfer naar Nederland van de intensive care overgeplaatst naar een klinische afdeling, maar net als iedere andere patiënt met een zeer ernstig hersenletsel is nu sprake van een lange periode van onzekerheid.

Tijdens deze lange periode van onzekerheid kunnen zich schommelingen voordoen in de mate van bewustzijn van de patiënt. Momenteel is enige verbetering te zien in het bewustzijn van Pieters, maar ze is niet wakker en het vervolg is nog onvoorspelbaar. Dit meldt haar ploeg SD Worx.

Veel vragen

De verwachting is dat Pieters na haar ziekenhuisopname, als haar situatie qua lichamelijke gezondheid stabiel is, nog een langdurige periode van revalidatie tegemoet gaat. De eerste acute kritieke fase heeft ze naar omstandigheden goed doorstaan.

De update vanuit de KNWU en ploeg SD Worx is er mede gekomen omdat de familie Pieters veel vragen krijgt over de huidige stand van zaken, maar helaas weinig heeft te melden. De huidige situatie van de dertigjarige renster wordt door de familie dan ook als onzeker ervaren.

Sterkte

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat het morgen plotseling een stuk beter gaat en daarom kunnen we Amy en de familie Pieters slechts het allerbeste en veel steun toewensen. Laten we hopen dat de volgende update, wanneer dan ook, beter nieuws brengt.

