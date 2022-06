Wielrennen

Amy Pieters kwam op 23 december zwaar ten val tijdens een training met de Nederlandse baanselectie in de buurt van Calpe. Vier maanden heeft Pieters in coma gelegen. Inmiddels zit de SD Worx-renster in een zwaar en langdurig revalidatieproces. Stapje voor stapje boekt Pieters vooruitgang, maar er is nog een lange weg te gaan: "Ze werd wakker op een heel laag niveau. er kwam heel weinig reactie uit haar. Heel langzaam is dat de laatste maanden verbeterd", vertelt de vader van Pieters tegen de NOS.

"Ze moest eerst zelf leren ademen, vervolgens moest ze leren eten en nu eet ze eigenlijk al volledig met ons mee. De volgende stap is dat ze zelf leert praten."

Toch is communicatie met Pieters wel steeds vaker mogelijk. "Ze begrijpt steeds meer als je iets vraagt. Dan knikt ze ja of nee. Je merkt ook steeds meer dat ze haar eigen wil weer heeft. Dat ze af en toe nee zegt. Wil je eten? Nee. Maar ondanks alles is ze vrij optimistisch, vrij vrolijk in de omgang."

Hoe de toekomst er uit gaat zien weet niemand. Artsen kunnen vrijwel niks met het hersenletsel dat Amy Pieters heeft opgelopen. "De verbindingen moeten vanzelf weer gelegd worden en dat heeft tijd nodig. Ze zeggen tegen ons dat als er tien patiënten binnenkomen met exact hetzelfde letsel, dat ze op tien verschillende manieren ook weer weg kunnen gaan."

