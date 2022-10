Wielrennen

Het lopen is een volgende stap in het herstel van Pieters. Begin dit jaar lukte het haar om voor het eerst sinds de val weer zelfstandig te ademen en enkele maanden later ontwaakte ze uit haar coma. Pieters is nog niet in staat om te praten, maar kan wel andere kleine activiteiten uitvoeren.

Zo geeft de familie aan dat er in het Daan Theeuwes Centrum in Woerden oefeningen met Pieters gedaan worden en dat ze bijvoorbeeld al op een duofiets heeft kunnen rijden. Ook worden af en toe spelletjes met haar gedaan.

Toch is er volgens de familie hoop dat Pieters uiteindelijk wel weer zal kunnen praten. Ze horen af en toe zachte geluidjes en kleine woordjes uit haar mond komen en dat biedt hoop.

Mindere momenten

Ondanks de progressie zijn er ook mindere momenten, zo geeft de familie aan. Af en toe is de motivatie bij Pieters wat minder, maar omdat praten nog niet lukt, is het lastig voor Pieters om duidelijk te maken waarom dit zo is. De familie probeert haar dan te motiveren door een spelletje te doen.

Ook is er af en toe een moment van paniek. Zo kreeg Pieters laatst een insult en stond er direct een ambulance voor de deur van het huis van haar ouders. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde en de familie vreesde voor een flinke terugval, zoals de vorige keer gebeurde. Gelukkig lijkt het erop dat er dit keer geen ernstige gevolgen zijn.

Amy Pieters kwam in december 2021 zeer hard ten val tijdens een trainingsrit in Spanje en liep daarbij ernstig hersenletsel op. De toenmalig Nederlands kampioene moest in het ziekenhuis direct geopereerd worden om de druk op haar hersenen te verlichten en is sindsdien bezig aan een zeer zwaar revalidatietraject.

