Wielrennen

Pieters werd na haar ontslag uit het ziekenhuis in Den Haag overgebracht naar het revalidatiecentrum PZC Dordrecht. "Samen met Amy heeft men hier hard gewerkt om door te mogen stromen naar het Daan Theeuwes Centrum. Dit doel is nu bereikt", vertelt de familie op haar site

Het Daan Theeuwes Centrum in Woerden is een specialistisch revalidatiecentrum dat zich richt op jonge mensen tussen de 16 en 36 jaar. Hier kan de SD Worx-renster ‘nog harder en gerichter verder gaan werken aan het herstel’.

Hydrotherapie

Dankzij speciale hulpmiddelen kan Pieters bovendien de weekends thuis doorbrengen. “Denk hierbij aan een speciaal bed, een stoel en bedlift, een wandelrolstoel en een rolstoelauto. Alleen door en met deze hulpmiddelen kan Amy het weekend echt thuis zijn”, vertelt haar familie.

De vooruitgang in het proces wordt mede versterkt door de steun aan de Stichting Amy Pieters. “Tijdens haar revalidatie is er door uw bijdrage tevens de mogelijkheid gekomen om Amy extra hydrotherapie te laten volgen. Hier reageert Amy ontzettend goed op, deze extra trainingen geven haar voldoening en helpen haar zichtbaar in haar herstel.”

