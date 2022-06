De Tour de France grijpt een jonge Van Vleuten

Van Vleuten is acht jaar oud als de liefde voor het wielrennen ontstaat. Ze kijkt op televisie naar de Tour de France van 1991, die uiteindelijk gewonnen wordt door Miguel Indurain. Haar ouders waren totaal niet geïnteresseerd in wielrennen, maar Van Vleuten kon haar ogen er niet vanaf houden. Vooral de Tour de France greep Van Vleuten en liet haar vervolgens nooit meer los.

Al vroeg bleek Van Vleuten zelf ook over het nodige talent te beschikken. Elke dag reed ze op haar stadsfiets zeven kilometer heen en zeven kilometer terug naar school. Omdat Van Vleuten nog wel eens te laat was, veranderde het normale ritje naar school in een individuele tijdrit. Van Vleuten vloog door het Gelderse landschap naar school en wist de afstand in slechts twintig minuten te overbruggen. Een groot wielrenster kondigde zich aan zonder dat iemand het in de gaten had.

Feesten en fietsen tijdens de studententijd

Het duurde namelijk nog jaren voordat Van Vleuten haar eerste racefiets aanschafte. Tot nu toe had Van Vleuten vooral gevoetbald en zat ze meer op een paard dan op de fiets. In haar studententijd veranderde dat echter. Een knieblessure dwong Van Vleuten om te stoppen met voetballen en dus moest er naar een alternatief gezocht worden om te voorkomen dat de studentenkilo's er niet te snel zouden blijven hangen.

Van Vleuten hield namelijk wel van een feestje tijdens haar studententijd. In Wageningen rondde ze uiteindelijk een master epidemiologie af, maar onderweg was er genoeg tijd voor leuke dingen. De mensen die Van Vleuten toen kenden, zullen verbaasd zijn waar ze uiteindelijk terecht is gekomen, want Van Vleuten was een echt feestbeest. Meerdere keren per week ging ze de stad in en zo verschilde ze weinig van de typische Wageningse student.

Toen de racefiets echter steeds prominenter in beeld kwam, bleek het talent dat Van Vleuten als tiener bezat nog niet verloren te zijn gegaan. Ze begon kleine koersjes te rijden en bij haar eerste echte fysieke test sloeg men van verbazing steil achterover. Zonder serieus getraind te hebben, zette Van Vleuten cijfers op het bord die buitengewoon waren. Haar wattages waren nu al gelijk aan die van de dames van de nationale ploeg en dus wist iedereen: Dit is een vrouw met ongekend veel potentie.

Annemiek van Vleuten wielrenster van het jaar

Serieuze voorbereiding op Rio leidt bijna tot olympisch goud

Zo begint de carrière van Annemiek van Vleuten serieus vorm te krijgen. Ze wint het Nederlands Studenten Kampioenschap en vanaf 2010 rijdt ze ook in de serieuzere koersen veel ereplaatsen bij elkaar. In 2011 wordt bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen gewonnen. In aanloop naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro gaat Van Vleuten zich voor het eerst echt goed voorbereiden.

Ze focust zich op het klimmen en is bezig met voeding en het controleren van haar gewicht. Tijdens de wegwedstrijd in Rio blijkt dit zijn vruchten af te werpen. Van Vleuten rijdt voor het eerst in haar loopbaan iedereen uit het wiel bergop en lijkt op weg naar de gouden medaille.

Dan is daar helaas het moment dat bij iedere wielerliefhebber op zijn of haar netvlies gebrand staat. In de afdaling maakt Van Vleuten een klein stuurfoutje en het gevolg is een ongelofelijke smak op tien kilometer van de streep. Een hersenschudding en een gebroken wervelkolom waren het gevolg. De gouden medaille waar haar naam op had moeten staan, gaat naar landgenote Anna van der Breggen.

De geluksoorbellen van papa

Tijdens de race had Van Vleuten de oorbellen in die ze van haar vader Ton gekregen had. Ton overleed toen Van Vleuten net begonnen was met wielrennen. Na de val in Rio zei Van Vleuten tegen haar moeder dat zelfs de oorbellen van haar vader geen geluk hadden gebracht.

Daar dacht moeder Ria echter heel anders over. Volgens Ria had het allemaal nog veel slechter kunnen aflopen en hebben de oorbellen juist geluk gebracht. De oorbellen hadden haar leven gered. Vanaf dat moment zijn het de geluksoorbellen van Van Vleuten.

De perfecte dag op het WK

Op het WK wielrennen in 2019 doet Van Vleuten opnieuw de oorbellen in. Zo voelt ze dat haar vader bij belangrijke races nog altijd bij haar is. Ze dankt haar talent immers mede aan de genen van haar vader en dus horen de oorbellen erbij. Op die dag in het Engelse Harrogate komt alles eruit en zorgt ze ervoor dat iedereen Rio vergeet.

Op 105 kilometer van de streep trekt Van Vleuten ten aanval op de beklimming van de Lofthouse. Het lijkt gekkenwerk om zo vroeg in de aanval te gaan, maar voor Van Vleuten is niets te gek die dag. Ze is in supervorm en pakt meteen meer dan twee minuten voorsprong op al haar concurrenten. Chloe Dygert probeert nog even dichterbij te komen, maar zelfs de kersverse wereldkampioene tijdrijden is geen partij voor de ontketende Van Vleuten.

Van Vleuten maakt er weer een individuele tijdrit van, net zoals ze dat vroeger deed op weg naar school. Het Gelderse land wordt verruild voor de Engelse heuvels en meer dan 100 kilometer lang laat Van Vleuten zien hoe goed ze is. Ze wordt wereldkampioen met uiteraard van geluksoorbellen van haar vader in de oren.

De Tour de France Femmes

Op de indrukwekkend erelijst van Van Vleuten ontbreekt nog één koers, maar dat is niet haar schuld. De Tour de France voor vrouwen hield in 2009 op te bestaan, terwijl Van Vleuten toen nog meer bezig was het feestvieren dan fietsen. In 2014 kwam La Course als vervanging en Van Vleuten schreef die wedstrijd in 2017 en 2018 op haar naam. Dit was slechts een ééndaagse wedstrijd en niet een etappekoers.

Daar komt dit jaar echter verandering in. Van 24 tot 31 juli wordt de Tour de France Femmes nieuw leven ingeblazen en Van Vleuten is erg enthousiast: "Het is een absolute mijlpaal dat de Tour de France Femmes terug is op de kalender. Als je ziet waar het vrouwenwielrennen vandaan komt, dan is dit echt een gigantische ontwikkeling."

Van Vleuten krijgt dit jaar dus eindelijk de kans om zelf de wedstrijd te rijden die haar verliefd maakte op het wielrennen. 31 jaar nadat ze de Tour voor het eerst op televisie zag, is het nu aan haar om haar prijzenkast compleet te maken. Van Vleuten won namelijk al bijna alles wat er te winnen valt in haar loopbaan.

Van Vleuten is tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, Strade Bianche en La Course. In 2018 won ze de Giro Rosa en het jaar erna deed ze dat nog eens dunnetjes over. In totaal pakte ze elf etappes in Italië.

Ze werd twee keer wereldkampioen tijdrijden en een keer wereldkampioen op de weg, won het eindklassement van de Women's World Tour en in 2021 zette de kroon op haar carrière. Vijf jaar na Rio de Janeiro werd ze alsnog olympisch kampioen door in de tijdrit al haar concurrenten op minstens één minuut achterstand te zetten.

Annemiek van Vleuten is inmiddels 39 jaar oud, maar wil van stoppen voorlopig nog niks weten. Ze fietst om het maximale uit zichzelf te halen en dat blijkt keer op keer genoeg voor de prijzen. Deze zomer gaat één van de meest succesvolle wielrensters ooit in Frankrijk op zoek naar nog maar een overwinning. 31 jaar na dato rijdt Annemiek van Vleuten eindelijk haar droomkoers.

