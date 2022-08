Wielrennen

Sinds 2021 rijdt Anouska Koster voor Jumbo-Visma toen ze de overstap maakte na een jaar bij Parkhotel Valkenburg. Hier kwam ze weer samen te rijden met Marianne Vos nadat ze dat enkele jaren eerder ook al had gedaan bij Rabobank-Liv en de ploegen die daaruit volgden. Nu maakt Koster dus de overstap naar het Scandinavische Uno-X, waar ze voorlopig de enige Nederlandse renster is.

Nationaal kampioenschap

Op het nationale kampioenschap komen de kwaliteiten van Koster vaak bovendrijven. In 2016 wist ze op het perfecte moment weg te rijden uit het peloton en in een sprint-a-deux met Janneke Ensing maakte ze het af. In 2020 werd ze tijdens het eerste NK op de VAM-berg derde achter Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Bij het Nederlands kampioenschap tijdrijden werd ze enkele weken geleden derde achter Ellen van Dijk en Riejanne Markus.

Flinke versterkingen

Uno-X is zich aan het versterken. De Scandinavische formatie heeft grote plannen. De vrouwenploeg is al een WorldTeam en voor de mannenploeg is dezelfde ambitie uitgesproken. Dat betekent dat ze de komende drie jaar veel UCI-punten bij elkaar moeten gaan sparen. Bij de vrouwen hebben ze zich al versterkt met Amalie Dideriksen. De Deense oud-wereldkampioene maakt de overstap van Trek-Segafredo naar de Scandinavische formatie.

Alexander Kristoff 'komt ook thuis'. De Noor heeft een driejarig contract getekend en moet voor de nodige UCI-punten gaan zorgen.

