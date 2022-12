Begin juli werd López geschorst voor de vermeende betrokkenheid bij een zaak rond de Spaanse Maynar, maar die schorsing werd later ook weer opgeheven wegens het ontbreken van bewijs. Een aantal weken later werd de Colombiaan 'gewoon' vierde tijdens de Vuelta a España.

Nieuw bewijs heeft er nu echter toch voor gezorgd dat de samenwerking tussen López en de Kazachse ploeg wordt beëindigd. De nieuwe informatie zou volgens het Spaanse ABC afkomstig zijn uit documenten van de Guardia Civil, een Spaanse politie-eenheid. De klimmer zou voor de Giro d'Italia van 2022 menotropine hebben gekregen, een middel dat prestatiebevorderend kan werken.

Ad

Tour of the Alps | Miguel Ángel López soleert bergop naar de winst in vierde etappe

Wielrennen Kop over Kop | "Sportvrouw van het jaar gaat hem weer niet worden voor Annemiek van Vleuten" 2 UUR GELEDEN

Ontsteking na injectie

Tijdens diezelfde Italiaanse wielerronde stapte López overigens al vroeg af. Tijdens de vierde etappe hield de Colombiaan het voor gezien met een vermeende heupblessure, volgens het dopingonderzoek had hij echter - als gevolg van de injectie met menotropine - een ontsteking opgelopen in zijn been.

"We hebben nieuwe stukken ontdekt die wijzen op een band tussen López en Marcos Maynar. De ploeg had dan ook weinig andere keuzes dan het contract van Miguel Ángel stop te zetten", meldt Astana via een persbericht.

López reageert

De 28-jarige López heeft verbaasd gereageerd op de aankondiging van zijn ex-ploeg. "Ik zie geen reden voor de keuze van Astana Qazaqstan, er zijn geen nieuwe feiten die dit besluit rechtvaardigen. Er zijn geen namelijk geen nieuwe feiten die nog niet eerder bekend waren in november 2022", reageert hij via zijn advocaat.

"De renner verwerpt alle beschuldigingen die zijn naam en eer als wielrenner kunnen schaden, hij wijst erop dat hij nooit positief op drugs of op doping heeft getest en nog nooit is onderzocht door de autoriteiten", voegt de advocaat aan de reactie van de renner die in 2018 naar het podium reed in zowel de Giro als de Vuelta.

Tour de France | Miguel Angel Lopez wint koninginnenrit, Roglic loopt uit op Pogacar

Waar kijk je?

Het complete wielerseizoen 2023 van de Ronde van Vlaanderen tot en met de Tour de France kijk je live op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | De hoogtepunten van een knotsgekke wedstrijd gewonnen door Annemiek van Vleuten 2 UUR GELEDEN