"Het nieuws dat gisteravond door de media werd verspreid heeft ons verrast, en op dit moment hebben we geen details. Hierop heeft het team besloten Miguel Angel Lopez te schorsen voor alle activiteiten binnen het team totdat alle omstandigheden van de zaak zijn opgehelderd."

Controversieel verleden

De schorsing komt nadat verschillende media meldden dat de Colombiaan wordt onderzocht door de Spaanse politie vanwege zijn mogelijke connectie met de controversiële arts Marcos Maynar Mariño. De arts wordt momenteel onderzocht in een andere zaak van drugshandel en witwassen.

In het verleden is Mariño ook betrokken geweest bij andere dopingzaken. In een zaak uit 2004 vond de politie in Spanje illegale dopingmiddelen in zijn huis, maar hij bleef ongestraft omdat hij beweerde dat deze alleen voor onderzoeksdoeleinden dienden.

Medicijnen

De Colombiaan wordt onderzocht voor het doorgeven van medicijnen die niet in Spanje zijn goedgekeurd aan een onderzochte persoon. Dat schrijft het online medium VeloNews. 'Superman' was op weg naar Spanje vanuit zijn thuisland toen hij op het vliegveld werd opgewacht door de Spaanse politie.

Miguel Angel Lopez had dit jaar de Tour de France in zijn programma staan, maar een blessure weerhield hem ervan om aan de start te staan in Kopenhagen. Lopez won eerder één etappe in de Tour de France (2020) en drie in de Vuelta (2017 2x, 2021).

