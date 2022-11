Wielrennen

Volgens een woordvoerder van Bahrain-Victorious heeft de ploeg nog geen enkele update ontvangen: "Bahrain-Victorious moet de eerste informatie over het onderzoek nog ontvangen. Tot dat moment zal het team blijven meewerken met het onderzoek van het OM."

Het onderzoek begon in 2021 toen tijdens de Tour de France hotelkamers van renners binnengevallen werden op zoek naar verboden middelen. Op dat moment had de ploeg al twee etappes gewonnen in de Tour dat jaar. Vervolgens won Matej Mohoric nog een etappe en stookte hij het vuurtje nog verder op door zijn vinger voor de lippen te leggen bij de finish.

Tour de France | Mohoric wint etappe 19

Hiermee was de kous nog niet af, want vlak voor de start van de Tour de France dit jaar viel Interpol opnieuw binnen bij de ploeg. De huizen van diverse renners in Europa werden onderzocht en de Deense politie controleerde ook de hotelkamers van de renners in Kopenhagen. De Franse politie maakte later bekend dat er elektronica en medicijnen in beslag zijn genomen bij deze acties.

De ploeg zelf gaf aan dat er sprake was van een heksenjacht. De timing om twee keer tijdens of vlak voor de Tour de France binnen te vallen vond men opvallend en volgens Bahrain werd de reputatie van de ploeg doelbewust beschadigd.

Nu Europol ineens bekend heeft gemaakt dat het onderzoek overgedragen is aan de Franse collega's, breekt er een nieuwe fase aan. Bij Bahrain-Victorious zien ze hier echter geen goed nieuws in. "We hebben geen antwoorden. Ik kan jullie niets vertellen, omdat we geen informatie hebben", aldus General Manager Milan Erzen.

