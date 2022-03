Wielrennen

"Van Milaan naar San Remo zou te lang zijn, maar met dezelfde laatste kilometers als in de mannenkoers zou het een prachtig en spannend slot kunnen worden", zei Balsamo tegen VeloNews , die daarbij aangaf dat een afstand rond 160 kilometers ideaal zou zijn voor de dameswedstrijd.

"Met de Cipressa en de Poggio zal het geen makkelijke race worden, maar ik hoop echt ooit een Milaan-San Remo voor vrouwen te kunnen rijden."

In het verleden bewees de renster van Trek-Segafredo, het team dat vorig jaar de koers bij de mannen won met Jasper Stuyven, over een sterk eindschot te beschikken, dus het is niet heel verwonderlijk dat ze verlangt naar een terugkeer van deze toch vaak door rappe sprinters gewonnen koers in haar thuisland.

VOL PROGRAMMA

De World Tour-kalender van het damespeloton is met 71 wedstrijddagen verspreid over 25 evenementen nog nooit zo vol geweest, maar volgens de Italiaanse wereldkampioene is er nog ruimte voor meer. "Er zijn tegenwoordig ook veel meer rensters en dus kan er inmiddels ook een dubbel programma verreden worden."

"Dan hoeven we niet allemaal hetzelfde pad te bewandelen. Met meer koersen zouden we onze eigen voorbereiding kunnen uitstippelen en ons seizoen verschillend kunnen indelen."

Ook dat andere Italiaanse monument ontbreekt nog op de dameskalender. "We hebben nog twee of drie grote klassiekers nodig. Ik denk dat de Ronde van Lombardije in Italië een belangrijke kan zijn, maar ook andere races elders in de wereld zouden een optie zijn."

TOUR DE FRANCE FEMMES

Dit jaar staat er naast de Giro Rosa met de Tour de France Femmes nog een grote ronde op het programma voor de rensters. Daar zal de 24-jarige Italiaanse in dienst van haar ervaren ploeg- en landgenote Longo Borghini rijden.

"Ik denk dat de twee rittenkoersen veel baat aan elkaar kunnen hebben. Het is fijn dat de wielerliefhebbers ons op televisie kunnen volgen. Dat is ook goed voor ons en onze sponsors."

MILAAN-SAN REMO

