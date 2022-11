Wielrennen

Dit seizoen zorgde Tietema ook al voor een behoorlijke stunt. Hij verdiende een profcontract bij de Belgische ploeg Bingoal Pauwels. Hij startte onder andere in Kuurne-Brussel-Kuurne en Parijs-Roubaix. Die laatste wedstrijd reed hij uit, al was het buiten de tijdslimiet. Met zijn doorzettingsvermogen baarde hij echter opzien.

Daarvoor was de inmiddels 27-jarige Zwollenaar een talentvolle wielrenner die zijn sportieve ambities moest opgeven vanwege huidproblemen. Hij richtte zich daarna met zijn vrienden Josse Wester en Devin van der Wiel op het maken van filmpjes voor YouTube. In eerste instantie over de Tour de France, maar later ook over mooie projecten zoals het rijden van een eigen Ronde van Vlaanderen en het terugrijden vanaf de start van de Giro d'Italia naar huis.

Tietema geen kopman

In een officiële verklaring laat de nieuwe ploeg weten dat de start van een eigen profteam de volgende stap is om de wielerwereld te veranderen. "Het laat zien hoeveel we van deze sport houden."

Tietema gaat zelf ook rijden voor de nieuwe ploeg, maar benadrukt dat hij niet de kopman is. "We maken later bekend wie er nog meer voor ons komen rijden. Maar je kunt rekenen op een sterk team aan de start van het nieuwe seizoen. Met Hugo Haak hebben we alvast een sportief directeur om trots op te zijn. We zijn ervan overtuigd dat hij een omgeving kan creëren waarin mensen het beste uit zichzelf halen."

Haak neemt ervaring mee

Haak heeft als voormalig succescoach van de teamsprinters veel zin in zijn nieuwe functie. "Tijdens mijn jaren in de baansport hebben we veel successen geboekt door dingen net even iets anders aan te pakken dan ze gebruikelijk waren. Deze ervaring wil ik meenemen naar de weg en daar heb ik heel veel zin in."

Als wielerliefhebber volgde hij Tour de Tietema al geruime tijd op de voet. "De sport moet dit soort initiatieven steunen om meer zichtbaar te zijn. Overigens zal ik zelf niet in de spotlights staan. Je zal mij niet met een camera zien. Ik probeer zoveel mogelijk andere mensen te helpen."

Tour de France

"We willen zo snel mogelijk doorgroeien naar de status van ProTeam", vult Wester aan. "Hierdoor kunnen we meedoen aan de grootste wielerwedstrijden. Deelnemen aan de Tour de France is onze hoogste ambitie. We hebben geen idee wanneer dit gaat lukken. Wat we wel weten, is dat we er heel hard voor gaan werken om daar te komen."

