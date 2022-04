Gisteren maakte zijn ploeg Astana al bekend dat Battistella een tand had afgebroken en zeven hechtingen nodig had. Volgens de Italiaan heeft de medische staf van het ziekenhuis hem echter verzekerd dat alles in orde is en hij alleen moet herstellen en onder toezicht blijven.

Ad

Waar kijk je?

Wielrennen Wielrennen | Martin veilt zilveren medaille voor Oekraïne, maar krijgt plak direct terug 3 UUR GELEDEN

Eurosport is the home of cycling en dus zijn alle grote rondes en klassiekers live te zien. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+.

Wielrennen Kijk live naar de eerste etappe van de Ronde van Sicilië! 3 UUR GELEDEN