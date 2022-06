Beat Cycling is begonnen als een brede ploeg, bedoeld voor renners op de baan en de weg, maar ook de toppers van het e-sporten en gravelracen zijn welkom. Onder anderen Theo Bos was zes jaar geleden betrokken bij de oprichting van het team.

Renners als Youri Havik, Jan-Willem van Schip en Matthijs Büchli maken momenteel deel uit van de ploeg. Het Algemeen Dagblad meldt dat Beat Cycling voor volgend seizoen ook interesse heeft in Niki Terpstra (TotalEnergies) en Ivar Slik. De laatste won twee weken geleden als eerste niet-Amerikaan de Unbound Gravel 200.

Ad

Wielrennen Ronde van Zwitserland | Ook Yates, Bol, Kragh Andersen en Pedersen naar huis na positieve coronatest 2 UUR GELEDEN

Gesprekken





Toch zijn er nog wel wat haken en ogen. Zo wil de ploeg zijn identiteit behouden. "We doen dit alleen als we er klaar voor zijn en als het kan vanuit onze eigen identiteit, missie en vernieuwend clubmodel. Dit betekent ook dat we niet opeens wielerploegje gaan spelen. We doen het als club, of anders niet." BeatCycling, dat zichzelf profileert als wielerclub, heeft inmiddels op de eigen website een reactie geplaatst. "Het is geen verrassing dat we ook dit jaar gesprekken voeren met partners om de mogelijkheden te verkennen voor een stap naar het ProTeam-niveau. We zouden wel gek zijn als we het niet doen. Het is immers onze grote droom en ambitie."Toch zijn er nog wel wat haken en ogen. Zo wil de ploeg zijn identiteit behouden. "We doen dit alleen als we er klaar voor zijn en als het kan vanuit onze eigen identiteit, missie en vernieuwend clubmodel. Dit betekent ook dat we niet opeens wielerploegje gaan spelen. We doen het als club, of anders niet."

Langdurig proces

Het management doet geen uitspraken over wanneer de licentie binnen kan zijn. Wel geven zij aan dat het nog even gaat duren. "Het proces gaat niet over één nacht ijs. Daarin zitten veel verschillende aspecten zoals de contracten, bankgarantie, juridische entiteiten, accountantscontroles en licentievoorwaarden."

"Dit hele proces start met het neerleggen van onze intentie bij de UCI. Die stap hebben we nu genomen. Of zij dit omzetten in een definitieve licentie gaan we zien in de komende maanden."

Waar kijk je?

Alle grote wielerwedstrijden zijn live te zien op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+

Wielrennen Ronde van Zwitserland | Jumbo-Visma uit koers na coronabesmetting 4 UUR GELEDEN