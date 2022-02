Vooraf leek de eerste rit een kolfje naar de hand van de punchers, maar het peloton liet zich in slaap sussen door een vroege vlucht van acht tamelijk onbekende renners. De kopgroep kreeg ruim baan en liep zelfs uit tot een voorsprong van vijftien minuten. Plots leken de acht, waaronder de Belgen Lindsay De Vylder en Rune Herregodts van Sport Vlaanderen-Baloise, uit te kunnen maken wie de eerste leider van de Ruta del Sol zou worden.

Ad

Met de pittige aankomst op de Alto La Parrilla wist Herregodts dat zijn kansen in deze samenstelling goed waren. Dan moest hij het wel afmaken. Hij counterde in de laatste meters de sprint van Stephen Bassett en schouder aan schouder gingen de twee op de streep af.

Wielrennen Wielrennen | Lutsenko de sterkste op Spaanse gravelwegen van de Clásica Jean Paraiso Interior 14/02/2022 OM 17:12

LAATSTE KRACHTEN

Stevig gepland in het zadel passeerde Herregodts de Amerikaan en met zijn laatste kracht gooide hij zijn arm de lucht in. Het is na een zege in de Ronde van Drenthe de tweede profzege voor de man uit Aalst.

Op ruim een halve minuut van de zes resterende vluchters kwam Alessandro Covi als eerste van het peloton aan. De Italiaan die onlangs de Ronde van Murcia op zijn naam schreef, pakte een paar meter op de rest van het pak. Favorieten Benoit Cosnefroy, Gonzalo Serrano en Simon Yates plaatsten zich ook vooraan de groep.

Wielrennen Wielrennen | De ene gravelklim na de ander – Spektakel verwacht bij Clásica Jaén Paraiso Interior 14/02/2022 OM 10:32