Wielrennen

Een gebroken arm is altijd vervelend en het komt nooit goed uit, maar de timing van Bouwman is wel erg ongelukkig. Waar hij zich voorheen bijna altijd moest wegcijferen voor zijn kopmannen bij Jumbo-Visma, had hij zich tijdens de Giro d'Italia juist als aanvaller optimaal laten zien.

Bouwman kreeg de vrijheid, omdat de beoogde klassementrenners Tom Dumoulin, Tobias Foss en Sam Oomen de strijd om het roze al snel konden vergeten. De 28-jarige renner won de achtste en de negentiende etappe. Bovendien veroverde hij de blauwe bergtrui.

Explosiviteit

Hiermee had Bouwman zichzelf definitief 'in the picture' gereden. De vraag kwam op of hij niet vaker de ruimte moest krijgen van zijn ploeg, vooral omdat hij met zijn explosiviteit bewezen heeft koersen ook af te kunnen maken.

Eurosport-commentator Karsten Kroon zou Bouwman in elk geval vaker in de aanval willen zien, gaf hij onlangs aan. "Van Bouwman wordt gezegd dat hij goed is in de derde week van een grote ronde, maar hij kan ook in eendagsrondes meedoen. Hij heeft overduidelijk een grote motor, anders kom je die klimmen niet over. Ik ben heel erg benieuwd wat dit met het vervolg van zijn carrière gaat doen."

Vrije rol

Het plan van zijn ploeg was om Bouwman een vrije rol te geven tijdens de Ronde van Zwitserland, die komende zondag begint. Daarna zou het vizier gaan op het Nederlands Kampioenschap op vrijdag 24 juni, waar hij van Jumbo-Visma opnieuw voor eigen kansen zou mogen rijden.

Na een rustperiode zou hij later dit seizoen terugkeren in het peloton. Vermoedelijk gooit zijn ploeg Jumbo-Visma het programma nu om.

