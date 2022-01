Wielrennen

De winnaar van de Giro d’Italia vorig jaar reed maandag tijdens een trainingsstage met zijn ploeg INEOS Grenadiers op volle snelheid tegen een bus. Vermoedelijk had Bernal niet in de gaten dat deze was gestopt om een passagier uit te laten stappen.



Er wordt gesproken over een gebroken ruggenwervel, dijbeen, knieschijf, ribben en een geperforeerde long. De Colombiaanse renner moest met spoed een zware, urenlange operatie ondergaan.

Bij bewustzijn

Woensdag meldde het Colombiaanse ziekenhuis dat de situatie rondom Bernal verbetert. "De patiënt heeft de afgelopen uren goed gereageerd op onze behandeling. Nadat hij van de beademing is gehaald, kwam hij bij bewustzijn. Bovendien kan hij zijn armen en benen bewegen. Het revalidatieproces is opgestart om de best mogelijke resultaten voor hem te behalen."



Bernal bereidde zich in Colombia samen met een aantal ploegmaten voor op het nieuwe seizoen. De renner zou over drie weken zijn seizoensdebuut hebben gemaakt tijdens de Tour de la Provence. Zijn hoofddoel was de Tour de France waar hij de strijd om het geel zou aangaan met Tadej Pogacar en Primoz Roglic. De kans dat hij alsnog van start gaat in Frankrijk lijkt klein.

