Wielrennen

Volgens de eerste berichten is Bernal in botsing gekomen met een bus, waarvan de berichten verschillen of die bus reed, afremde dan wel stilstond. Feit is dat de winnaar van de Tour de France van 2019 en Giro d’Italia van 2021 voorlopig niet kan fietsen.

Een precieze diagnose wordt ongetwijfeld spoedig duidelijk, maar wat 2022 nog in petto heeft voor Bernal is zeer de vraag. Er wordt naast letsel aan been en knie gesproken over schade aan nek en borst, terwijl ook diverse spieren schade zouden hebben opgelopen.

Spoedoperatie

Ineos bevestigde in een eerder stadium dat Bernal met verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht, waarna het betreffende hospitaal in Bogotá een volgende update deelde. Daarin wordt gesproken over de zware verwondingen en bijbehorende operatie. Vanuit Ineos is nog geen tweede statement verspreid.

Het goede nieuws is dat de 25-jarige Bernal bij bewustzijn was toen hij in het ziekenhuis arriveerde, maar dat is zo’n beetje het enige positieve aan de hele situatie. Het kan niet anders of de voorbereiding op het nieuwe seizoen is zwaar verstoord en het lijkt zelfs nog maar de vraag wanneer Bernal weer kan opstappen.

Beeldmateriaal

Er zijn verschillende foto’s en video’s in omloop die zijn gemaakt vlak na de val van Bernal, maar we vinden het niet gepast om materiaal te delen van een wielrenner die flink gewond op het asfalt ligt te wachten op de eerste medische ondersteuning.

Het wachten is nu op een nieuwe update van Ineos of het ziekenhuis.

