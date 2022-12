Wielrennen

Het succes blijft zich maar opvolgen in 2022 voor Van Vleuten, die ook al de allereerste Tour de France Femmes op haar naam schreef en bovendien de beste was tijdens de Giro Donne en Vuelta Challenge. Ook werd ze wereldkampioen ondanks een breukje in haar elleboog en won ze Luik-Bastenaken-Luik.

Het kon dan ook niet anders of Van Vleuten zou de Velo d’Or winnen, maar het feit dat dit ook nog eens gebeurde met 145 punten is zeer bewonderenswaardig. Dit betekent dat de 29 stemgerechtigde journalisten stuk voor stuk op Van Vleuten als allerbeste hebben gestemd.

Evenepoel

Van Vleuten bleef de eveneens succesvolle Lotte Kopecky (69 punten) en Pauline Ferrand-Prévot (48 punten) ruim voor. Lorenzo Wiebes eindigde op de vijfde plek, Marianne Vos scoorde voldoende punten voor een zesde plaats.

Bij de mannen was de verkiezing van beste renner ter wereld van 2022 een stuk spannender. De Belgische tweestrijd werd gewonnen door Evenepoel, die net iets meer indruk maakte dan Wout van Aert en op basis van winst van Vuelta, WK en Luik-Bastenaken-Luik tijdens de verkiezing meer stemmen kreeg.

