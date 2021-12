Wielrennen

De verrassing was groot toen Groenewegen bekendmaakte Jumbo-Visma te verruilen voor Team BikeExchange, maar als je even de tijd nam om erover na te denken, werd het eigenlijk steeds logischer.

Na Groenewegen is nu ook Weening ingelijfd door Team BikeExchange. Dit schrijft WielerFlits . Waar Groenewegen voor dagsuccessen moet zorgen en ook Jan Maas voor de ploeg rijdt, krijgt Weening een heel andere rol in de organisatie.

Weening wordt komend seizoen ploegleider. De veertigjarige Weening diende in zijn loopbaan acht seizoenen Rabobank, vier jaar Orica-GreenEdge, vier jaar Roompot en nog een jaar Trek-Segafredo.

Hoffman

Weening won twee ritten in de Giro d’Italia en stak één keer zijn handen in de lucht tijdens de Tour de France, om maar aan te geven dat hij het klappen van de zweep kent. De sportieve leiding bij TeamBikeExchange is en blijft in handen van Matthew White, voor wie Weening fietste tussen 2012 en 2015.

Eerder werd Tristan Hoffman al door Team BikeExchange ingelijfd als één van de ploegleiders. Hoffman moest vorig jaar vertrekken bij Bahrain en keert nu terug in het peloton.

