Wielrennen

De 22-jarige Girmay mocht dit jaar al voor het eerst proeven aan een grote ronde met zijn deelname in de Giro d'Italia. Een proefritje werd het echter niet voor de Eritreeër.

In de openingsetappe liep hij net de roze trui mis met een tweede plaats in Boedapest. Een aantal dagen later is het wel raak nadat hij in de tiende etappe op indrukwekkende wijze Mathieu van der Poel verslaat in de sprint.

Bij de podiumceremonie ging het echter gruwelijk mis voor de renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Bij het ontkurken van de champagne wordt Girmay in zijn oog geraakt en een dag later moet hij noodgedwongen afstappen.

Voorbereiden op grote rondes

Dit seizoen wil Girmay het op een nog hoger podium proberen, in de Tour de France. "Dat zou een droom zijn die uitkomt."

"Mijn doel voor volgend seizoen is om mijzelf beter voor te bereiden op de grote rondes. Ik hoop dat ik de kans krijg om mezelf te laten zien in Frankrijk", vertelt Girmay aan Ciclismo Internacional

Niet gewend aan regen

Ook in het Vlaamse voorjaar wil Girmay volgend jaar een nieuwe stap zetten in zijn ontwikkeling. In 2022 won hij als eerste Afrikaan ooit een klassieker met zijn winst in Gent-Wevelgem. "Dat was misschien nog mooier dan de etappe in de Giro, want het was mijn eerste grote overwinning."

"Ik wil volgend jaar ook de Ronde van Vlaanderen rijden, maar daarvoor moet ik nog wel wat dingen verbeteren. Ik moet me bijvoorbeeld beter aanpassen aan de kou en de regen, omdat ik dat niet gewend ben."

